Dello Strologo: “Non ho bisogno di figurine come attivisti Lgbt”. Il centrodestra: “Vergognoso”

Genova. “Non ho rubato nessun candidato al centrodestra, né ho bisogno di figurine, come gli attivisti Lgbt che ha messo in lista Bucci“. È polemica sul candidato sindaco progressista Ariel Dello Strologo per questa frase riportata in un’intervista alla Repubblica. Il riferimento in particolare sarebbe all’imprenditrice Monica Incerti, inserita nella lista civica Genova Domani presentata ieri. Dichiarazione che ha suscitato immediate reazioni da parte del centrodestra.

“Un vergognoso attacco svilente della figura di donna, della sua persona e di ciò che rappresenta la nostra Monica – attacca Cristiano Di Pino, coordinatore della lista Genova Domani -. Definire figurina una persona che vuole mettersi a servizio della propria città è quanto di più irriguardoso si possa dichiarare. Una triste caduta di stile da parte del candidato che si definisce progressista. Un’offesa alla donna, ai suoi ideali, alla sua persona. Pensiamo davvero che Genova possa finire in mano ad un sindaco che offende così una sua cittadina? Solidarietà a Monica da parte mia e di tutti i candidati di Genova Domani in consiglio comunale e nei municipi”. Per la stessa lista rincara anche Giuseppe Piccini del Nuovo Psi: “La campagna elettorale non è ancora esplosa ma il nervosismo tradisce il falso aplomb di un candidato sindaco. Pur nella modestia del personaggio, trattasi di una brutta figurina“. “Per il candidato sindaco Dello Strologo gli omosessuali, gli attivisti per i diritti gay sono solo figurine. Un’affermazione vergognosa che fa cadere la maschera del candidato fasullo dei diritti civili a senso unico: altro che allargare gli orizzonti come sbandiera sui cartelloni elettorali, se, alla resa dei fatti, anche gli omosessuali sono bravi se stanno con lui e cattivi se si candidano con chi non la pensa come lui. Ci aspettiamo che a Monica, a cui diamo piena solidarietà, arrivino le scuse ufficiali da parte del candidato delle sinistre”, dichiara l’assessora e candidata della lista Vince Genova Lorenza Rosso. “Quasi scontato accordare la nostra solidarietà agli attivisti Lgbt in appoggio al sindaco Bucci: il candidato sindaco si è qualificato da solo, portando con sé quella visione di una sinistra falsamente votata al rispetto ed all’uguaglianza, che si riempie la bocca di frasi fatte, ma, fuori dagli schemi, dimostra la propria natura opportunista – commenta la Lista Toti -. Forse fa male perdere il sostegno di chi, fino a ieri, veniva sempre considerato di sinistra? Il mondo è diverso, in equilibrio, evoluto e la sinistra resta chiusa nella propria visione d’immobilismo, anche mentale”. Dopo il fiume di reazioni, Dello Strologo è tornato sul tema a margine della presentazione della sua lista civica. E ha chiarito cosa intendesse con l’espressione figurine: “Non ci si può limitare a candidare le persone pensando di aver sistemato la propria coscienza, se davvero si vuole difendere i diritti di tutti, compresi Lgbt+, bisogna farlo tutti i giorni, soprattutto quando si chiedono patrocini per le manifestazioni e quando chiedono attenzione per i propri diritti. Io sono coerente fin dall’inizio. Ho sempre detto che le questione fondamentale è senz’altro l’ambiente ma anche e soprattutto l’identità di genere”.