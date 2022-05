Defence for children presenta "Re-Generations Day 2022" nella nuova sede di piazza Don Gallo - Genova 24

Genova. Il 7 maggio 2022 a Genova Defence for Children International Italia, nella sua nuova sede di Piazza Don Andrea Gallo presenta il “Re-Generations Day 2022”, una giornata di festa rigenerativa aperta alla cittadinanza.

Durante l’evento si alterneranno momenti di scambio e riflessione in merito all’esperienza del mentoring per giovani migranti sviluppato nell’ambito dell’iniziativa Re-Generations, un laboratorio ed esibizione di canto corale, musica dal ritmo funk, balkan, bass music e calabro-reggae, per concludere al tramonto con un dj-set finale.

La giornata di festa celebrerà anche l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione in Piazza Don Gallo, uno spazio che intende proporsi come un importante presidio per la difesa dei diritti delle persone minorenni a Genova. Per l’occasione, nello spazio sarà allestita una mostra fotografica realizzata da alcuni dei giovani dal mondo coinvolti nei percorsi di mentoring.

Come nelle precedenti edizioni, Defence for Children ha scelto di raccontare un’iniziativa sociale attraverso una proposta culturale, nella quale linguaggi artistici differenti si incontrano e si mescolano, dando vita ad un’esperienza creativa. Si tratta della stessa creatività che viene stimolata nei percorsi di mentoring intesi come opportunità rigenerativa di incontro con l’altro e di apprendimento reciproco.

Il progetto Re-Generations, un’iniziativa di 3 anni e mezzo condotta parallelamente in Italia Grecia e in Spagna, da Defence for Children, ARSIS di Salonicco e Punt de Referència di Barcellona, è nata infatti dalla necessità di potenziare meccanismi di inclusione sociale delle giovani generazioni di migranti neomaggiorenni arrivati in Italia senza familiari o altri adulti di riferimento attraverso il coinvolgimento attivo della comunità locale.

Il progetto, co-finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione dell’Unione Europea e dall’iniziativa NeverAlone, si concluderà alla fine di maggio ma prevede una sua continuazione per altri due anni attraverso la nuova iniziativa RoAD – Road to Adulthood.

Re-Generations in questi tre anni ha realizzato la formazione di cittadini volontari per assumere il ruolo di mentor, ovvero punto di riferimento per questi ragazzi che, venuti dal mondo, si sono trovati a Genova in una delicata fase di transizione verso l’età adulta.

I mentor sono divenuti così anche elementi di raccordo culturale e sociale tra i ragazzi e la propria comunità, in un processo di cittadinanza attiva da cui hanno tratto beneficio e rigenerazione sia i protagonisti diretti che i contesti sociali con i quali sono entrati in contatto.

Il programma della giornata prevede, dalle ore 10 alle 13 un laboratorio di “Circle Singing” – Improvvisazione Corale con l’artista Filomena Menna, docente di cori Circle singing per bambini e ragazzi, insegnante con una vastissima esperienza live. Dal 2007 Filomena ha il brevetto per l’insegnamento del metodo “Vocal Power” di Elizabeth Howard, insegnante di Los Angeles. Un metodo molto efficace per esprimersi con libertà ed in maniera sana in tutti i generi musicali moderni.

A partire dalle 15.30 si terrà la conversazione aperta “Mentoring e percorsi di accompagnamento per giovani migranti: un’esperienza rigenerativa per la comunità” che vedrà protagoniste le persone coinvolte nei percorsi di mentoring di Genova e di altri territori italiani.

Alle ore 17.00, è previsto sulla piazza un momento di “Circle Singing propiziatorio”, per inaugurare la nuova sede di Defence for Children in Piazza Don Gallo con un canto corale e uno scambio tra i partecipanti al laboratorio del mattino e le persone presenti in piazza.

Alle 17.30 si terrà la premiazione dei ragazzi che hanno partecipato alle tre edizioni del torneo di calcio “Re-Generations”.

Dalle ore 18, il gruppo “From Arabia to Calabria” (composto da Ayham Jalal – Clarinetto; Midhat Hussaini – Basso Tuba; Alaa Alshaer – Chitarra; Emiliano Matera – batteria e Mario Martini – tromba) accompagnerà la piazza in un viaggio musicale fuori da spazio e tempo, in un’atmosfera magica dove l’unica regola è divertirsi, lasciandosi trasportare dal ritmo funk, balkan, bass music e calabro-reggae dai bassi potenti e tanta presa bene!!

A conclusione della giornata, DJ Set in piazza con DJ Falafel, alias Midhat Husseini, musicista e dj palestinese, che mescola il sapore e il profumo del falafel con la musica araba piccante.

La giornata è stata patrocinata dal Comune di Genova. L’accesso è libero e gratuito. Il laboratorio di Circle Singing è gratuito ma è necessario prenotare all’indirizzo: eventi@defenceforchildren.it.

All’interno della mostra fotografica sarà necessario osservare le disposizioni per prevenire il contagio da Covid-19 al momento in atto.