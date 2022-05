De Micheli e Incerti (Genova Domani): “Modello Soziglia per migliorare il piano Caruggi”

Genova. Saracinesche alzate, negozi di prossimità, spazi per associazioni per respingere la criminalità, far vivere il quartiere anche con eventi e feste, essere presidio del territorio anche per una maggiore pulizia. Continuare con il piano Caruggi e spingere perché sia reso più efficiente possibile puntando su un modello vincente già vivo nel centro storico: il modello Soziglia. Lo propongono Matteo De Micheli e Monica Incerti, candidati in consiglio comunale per la lista Genova Domani a sostegno di Marco Bucci sindaco:

“Prendiamo i modelli che funzionano, studiamoli e applichiamoli. Il modello Via dei Macelli di Soziglia ha combattuto il degrado alzando le saracinesche la mattina presto e chiudendole con il buio della sera. Ha organizzato eventi aggregativi indimenticabili (vi ricordate Macelli in Festa?), mantenendo la qualità massima dei servizi offerti ai clienti avventori. Ha respinto la criminalità con l’unione dei commercianti che si aiutano, si spalleggiano e amano il loro vicolo più di casa loro. Tengono pulito, si pagano le luminarie durante gli eventi e comunicano con l’assessorato competente. Logistica, sicurezza, turismo e igiene sono tra i punti cruciali per i quali dobbiamo combattere. Chi lavora deve sempre la precedenza”, spiegano De Micheli e Incerti.

Esempi? ZTL a maglie larghe e zone merci diffuse per non penalizzare chi lavora e imprende nel centro storico. Le mappe e la segnaletica sul turismo vanno aggiornate e va studiata una App che aiuti il turista Internazionale a trovare ciò che gli occorre nel reticolo dei vicoli.

“Ricordiamoci la proposta di Confesercenti Liguria: un trenino elettrico (folcloristico) che portasse i turisti in giro, che li avvicinasse al labirinto dei vicoli in modo efficiente e sicuro, alimentando consumi e indotto – proseguono De Micheli e Incerti -. Non ci possiamo permettere di perdere altri imprenditori, non possiamo permettere che se ne vadano via”.