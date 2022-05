De Martini collaboratore del sottosegretario alla Salute Costa, Borchi: “Soddisfatto, lavoreremo insieme”

Genova. “In quanto responsabile del settore sanità, a livello regionale, per “Noi con l’Italia”, ho appreso con grande soddisfazione la notizia dell’incarico conferito all’onorevole Susy De Martini dal ministero della Salute, per consulenza e studio in materia d sanità marittima e tutela della salute del personale navigante”. E’ questo il commento di Ubaldo Borchi, che riveste anche il ruolo di coordinatore cittadino, in merito al nuovo incarico, assunto a titolo gratuito dall’onorevole De Martini che da tempo ha aderito a “Noi con l’Italia” e che collaborerà in particolare con il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

“Nutro profonda stima nei confronti dell’onorevole, che conosco da molti anni: sono certo che in virtù dei rispettivi incarichi, porteremo avanti una proficua collaborazione”, dice Borchi, sottolineando che entrambi sono candidati nella lista “Vince Genova”, a sostegno del sindaco Marco Bucci”.

“E’ un onore avere De Martini in lista. – dice il coordinatore cittadino – Io e l’onorevole mettiamo le nostre conoscenze e la nostra collaborazione al servizio di Genova”.