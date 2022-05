Davide Craviotto si diverte allo slalom "Mignanego-Giovi" - Genova 24

Genova. Simpatico e divertente intermezzo stagionale per Davide Craviotto allo slalom “Mignanego-Giovi”. Il pilota genovese, alla sua prima esperienza tra i “birilli”, ha preso parte alla 40^ edizione della popolare gara genovese con la Renault Clio, messagli a disposizione dalla Gima Autosport, conseguendo la quarta piazza in Classe A2000.

“Un’ottima giornata ed una bella esperienza – osserva il portacolori della Scuderia dei Fiori – contornato da famiglia e amici che non vedevo da anni: è stata un occasione per stare tutti insieme e allo stesso tempo “cimentarsi” in una disciplina bella ma molto lontana da quello a cui sono abituato”.

“In gara – rileva ancora Davide Craviotto – contro le vetture Rally4 c’è stato ben poco da fare, sia per il motore turbo che per l’agilità tra i birilli: dopo la seconda manche, comunque, ero terzo di classe. La pioggia, poi, ha mescolato un pò le carte: per l’ultimo giro avevo scelto le gomme da bagnato ma, durante l’attesa prima della partenza, è asciugato tutto, favorendo chi aveva l’assistenza posizionata nei pressi dello start e non all’arrivo come me”.