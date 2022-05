Dall’informazione alla “tangoterapia”, Aism Genova al servizio di pazienti e cittadini: nel week torna la Gardensia

Genova. “Non abbiamo mai interrotto il servizio di trasporto dei pazienti, neppure durante la pandemia, ma oggi finalmente possiamo tornare alla normalità con tutte le iniziative per il benessere che purtroppo avevamo dovuto stoppare, come le lezioni di yoga, i massaggi shatzu, i corsi di vela e la tangoterapia“.

A parlare è Enza Costa, da sette anni presidente della sezione genovese di Aism, l’associazione italiana sclerosi multipla. Basterebbero queste poche parole per capire quanto sia varia, e importante, l’attività dell’associazione e quanto possano essere variegati le esigenze e i tipi di supporto che si soffre di questa malattia.

Per supportare l’attività di ricerca scientifica per combattere contro la sclerosi multipla, questo fine settimana, torna l’appuntamento con le gardenie. In tutta la provincia di Genova saranno distribuite dai volontari oltre 6000 piantine per raccogliere fondi (qui l’elenco delle piazze). Donazione minima 15 euro a piantina (si può donare anche con un sms al numero solidale 45512).

“Nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sulla sclerosi multipla, ecco che fiorisce la Gardenia, uno dei fiori simbolo della solidarietà che per la nostra associazione rappresentare la volontà di non arrenderci e di condividere il nostro impegno”, continua Enza Costa.

La sede provinciale di Genova, che conta circa 300 volontari di cui 20 impegnati tutto l’anno nelle attività associative, eroga i propri servizi a più di 500 persone sul territorio: servizi di supporto all’autonomia della persona, attività di benessere, segretariato sociale e attività di advocacy.

“Stiamo cercando di ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia, sempre tenendo conto delle dovute precauzioni, abbiamo ripreso tutte quelle iniziative dedicate alla socializzazione e stiamo cercando di ampliare con sempre nuove attività la nostra offerta – spiega la presidente della sezione genovese di Aism – siamo presenti sul territorio e abbiamo un buon rapporto con le istituzioni, quello che ci piacerebbe però sarebbe avere ancora più momenti per fare informazione sulla malattia”.

“Organizziamo convegni e incontri ma è comprensibile che chi non sia toccato direttamente dalla malattia non sia interessato a partecipare – continua Enza Costa – per questo stiamo cercando di diversificare i nostri eventi, magari accostando al teatro e allo spettacolo la componente informativa e poi allargando il target soprattutto ai giovani”.

Cos’è la sclerosi multipla. Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone con SM è giovane e non ha ancora 40 anni. Colpisce le donne due volte più degli uomini. In Italia sono 133 mila le persone colpite da sclerosi multipla, 3.600 nuovi casi ogni anno: 1 ogni 3 ore.

Nella città di Genova e provincia le persone con SM sono più di 1500. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con SM. Per questo è fondamentale sostenere la ricerca scientifica.

La manifestazione Bentornata Gardensia si svolge sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio e cade nel periodo dedicato all’informazione sulla malattia e alla ricerca scientifica, la Settimana nazionale della sclerosi multipla, dal 30 maggio al 5 giugno. Il 30 maggio corrisponde alla Giornata mondiale della SM, il World MS Day, una grande mobilitazione a cui aderiscono 70 paesi di tutto il mondo.

Già da ora è possibile anche prenotare la propria pianta di Gardenia, a fronte di una donazione minima di 15 euro. Le prenotazioni sono possibili attraverso il sito di AISM oppure chiamando la sezione provinciale Aism di Genova, al numero 010/2512296 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Le piante saranno anche nella Sala ospitalità dello stadio di Marassi, grazie allo chef Alessandro Dentone.