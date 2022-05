Dagli assessori agli ex avversari, tutti sul carro di Bucci: ecco la “super lista civica” per le comunali

Genova. “Tutti quelli che sostengono il nostro progetto sono impegnati a ottenere il massimo risultato“. Risponde così Marco Bucci quando gli si chiede quale sia l’obiettivo in termini di voti della lista civica di Vince Genova, nel cui logo spicca in realtà la scritta Bucci sindaco, presentata oggi presso il point di galleria Mazzini. E non potrebbe essere altrimenti, visto che sembra costruita apposta per diventare prima forza della coalizione grazie al bacino potenziale di preferenze rappresentato dai candidati schierati.

“Alcuni pilastri della squadra non li abbiamo cambiati, abbiamo introdotto nuove leve, mentre alcune sono vecchie leve che diventano nuove leve – spiega Bucci riferendosi implicitamente ai “transfughi” del centrosinistra approdati alla sua corte -. Sono molto contento che siano venute molte persone dalla società civile, professionisti, dipendenti. C’è uno spaccato di tutta la società civile genovese. Sono quaranta persone che vogliono continuare l’opera di rigenerazione della città e che ci consentirà di investire i 6,2 miliardi perché abbiano ricadute economiche e occupazionali sulla città e siano un volano per gli investitori”.

Sul carro di Bucci salirà anzitutto un numero consistente degli attuali membri della giunta: dai super-assessori Pietro Piciocchi e Matteo Campora, investiti delle deleghe più delicate (il primo anche vicesindaco in un periodo cruciale, quello successivo al crollo di ponte Morandi) all’assessora agli Affari legali Lorenza Rosso passando per l’assessora alla Cultura Barbara Grosso. C’è anche Arianna Viscogliosi, ex assessora al Personale tagliata fuori nel rimpasto del 2019. Non fa parte della giunta ma è già avvezzo agli ambienti di Palazzo Tursi il cultural manager Maurizio Gregorini. E naturalmente c’è il consigliere (e tassista) Carmelo Cassibba, coordinatore di Vince Genova.

Alla voce ex spiccano due nomi. Il primo in ordine alfabetico è quello di Mauro Avvenente, nel 2017 eletto a Tursi nelle fila del Pd da presidente uscente del Municipio Ponente, poi passato a Italia Viva e quindi “convertito” alla coalizione di centrodestra. L’altro è quello di Paolo Gozzi, anche lui consigliere Pd dal 2012 al 2017, ma poi nominato da Bucci direttore di Fulgis e consigliere di amministrazione di Pra’ Viva e Utri Mare, incarichi che aveva lasciato per tornare a fare l’avvocato. Altri esponenti di Italia Viva in lista sono Davide Falteri, coordinatore ligure di Fai Autotrasporto, e Giovanna Crisera. Era consigliere comunale dell’Idv Salvatore Mazzei, passato già nel 2017 al gruppo del Pdl.

Altre figure note sono Antonio Bettanini, in passato – tra le altre cose – portavoce del ministro Frattini e docente universitario, l’attivista animalista Saba Wesser (all’anagrafe Michela Raciti), l’ex comandante dell’Esercito in Liguria Gianfranco Francescon, l’imprenditore Valter Pilloni, la pattinatrice Paola Fraschini. Dai Municipi arrivano Tiziana Notarnicola e Giorgio Micheletto. Ci sono i candidati di Noi con l’Italia (Ubaldo Borchi, Cristina Cantini) e dell’Udc (Nicola Bisso). E poi professionisti, rappresentanti del mondo sportivo, della scuola e della sanità.

Una squadra ricca di pedine ben radicate sul territorio il cui risultato influenzerà necessariamente la composizione della giunta. A ulteriore conferma che la partita non sarà solo tra schieramenti opposti, ma anche interna alle stesse coalizioni. “Abbiamo la stessa visione di città e vogliamo lavorare tutti insieme per un obiettivo comune. Il fatto che ci si trovi tutti insieme è un risultato molto positivo”, conclude Bucci.