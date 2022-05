Da ponente a levante, i comitati della città provano a fare rete: “Basta progetti calati dall’alto”

Genova. Ci sono praticamente tutti, da ponente a levante, per quella che potrebbe essere la prima pietra di una nuova rete intracittadina dei comitati che in questi anni hanno dato battaglia sui molti progetti attivati da amministrazione civica e non solo. Parliamo dell’assemblea tenutasi questa mattina con quasi una ventina di soggetti, tra comitati e associazioni, che si sono incontrati per esporre le problematiche dei vari quartieri per poi chiederne conto alle istituzioni.

Oltre ai rappresentanti dei comitati sono stati invitati anche i presidenti di municipio uscenti, anche se all’appello hanno risposto solamente “quelli di opposizione”, vale a dire Massimo Ferrante per il municipio III Bassa ValBisagno, Roberto D’Avolio, per la Media Valbisagno, Michele Colnaghi per il Centro ovest, Federico Romeo per la Valpolcevera.

L’idea alla base di questa giornata è quella di provare a creare una sorta di confederazione o più informalmente una rete di associazioni per condividere modalità di lotta e competenze: “E’ inutile che ogni comitato parta da zero per capire come portare avanti ricorsi o accessi agli atti – spiegano – se invece avessimo un coordinamento certi passaggi su cui spesso i cittadini si fermano o restano ‘imbottigliati’ sarebbero più facili e si potrebbe ottenere di più”.

“Allungare il percorso della metro solo fino a piazza Martinez è uno sbaglio, dovrebbe arrivare fino a San Martino, in via Tripoli, per essere veramente inutile collegando l’ospedale – spiegano i rappresentanti del Comitato contro la cementificazione di Terralba – E poi temiamo il cambio di destinazione d’uso delle aree ex ferroviarie. Temiamo in una speculazione edilizia. Vogliamo chiarezza”. Poi voce al comitato si Tram, che ricorda come la costruzione dello sky metro andrà ad impattare sul territorio e sui residenti, quando una infrastruttura come il tram garantirebbe un trasporto pubblico capace di riqualificare anche il quartiere.

Risponde il presidente uscente del Muncipio III Bassa Val Bisagno: “Guardate la mancanza di trasparenza da parte di questa giunta lo abbiamo riscontrata anche nei rapporti istitutizionali – spiega – e dovremmo ricordare al sindaco che nel suo programma elettorale molte cose sono state disattese. Basta progetti calati dall’alto”.

Dopo tocca ai comitati di Sampierdarena, tra cui le Officine Sampierdarenesi: “Un quartiere pieno di servitù, tra banchine portuali e trasporti, con criticità mai risolte come l’ascensore di Villa Scassi – spiegano – e oltre a tutti ciò arriveranno i nuovi depositi chimici, che, vogliamo sottolineare, sono un ingrandimento degli attuali impianti, che di fatto saranno triplicati”. Presente anche il comitato dei residenti in lotta contro l’ultimo miglio del Terzo Valico e del Nodo Ferroviario che chiedono una protezione delle case che vedranno la nuova linea passare a pochi metri: “Ci vuole una copertura totale – chiedono – con la creazione di una piastra sul cui utilizzo possano decidere cosa fare”.

Interpellato risponde il presidente Michele Colnaghi: “La battaglia contro il ricollocamento dei depositi chimici è la priorità per il nostro municipio e soprattutto per i residenti di tutto il quartiere. Ci siamo attivati fin da subito per provare a contrastrare il progetto, sia dal punto di vista legale, con ricorsi e documenti, oltre alla mobilitazione di piazza”.

“Non vogliamo gli espropri – chiedono i rappresentanti del comitato di via Vecchia – per via Vecchia e chiediamo un nuovo progetto che possa diminuire i volumi per avere un impatto minore, con il parcheggio interscambio sotto interrato”. “L’ampliamento del 45% dello stabilimento Panarello, vale a dire una trasformazione di un’area verde all’interno del parco che diventerà un’area industriale – ricorda il Comitato del Parco dei Forti e delle Musa di Genova – Una cosa che potrebbe essere un ostacolo per il riconoscimento Unesco del parco dei forti e delle mura”. Aggiungono i cittadini del comitato abitanti sotto il viadotto bisagno. “Abbiamo paura, ancora paura, avevamo chiesto di essere espropriati perché non possiamo convivere con una grande cantiere del genere, che non è neanche iniziato e ha già dato molti problemi”.

E poi la volta del Comitato contro il forno crematorio di Staglieno: “Un progetto che abbiamo scoperto dai giornali, ovviamente, e che porterà secondo le nostre stime alla cremazione di 13 mila salme all’anno, probabilmente anche provenienti da altre provincie. Noi viviamo lì e questo non lo vogliamo. I forni crematori sono considerati industrie a tutti gli effetti”.

Risponde il presidente della Meda Val Bisagno Roberto D’Avolio: “Sono tutti progetti per i quali la pubblica amministrazione avrebbe il dovere di confrontarsi con la cittadinanza – spiega – confronto che è completamente mancato in questi anni, portando a situazioni critiche e talvolta imbarazzanti. Noi abbiamo fatto delle proposte alternative partendo proprio dai territori, cercando di coinvolgere residenti e associazioni”

Prendono poi la parola i Liberi cittadini di Certosa,. “Non abbiamo più servizi sul territorio, e siamo assediati da due grandi progretti, vale a dire la riattivazione della linea del Campasso per il nodo e il Terzo Valico, e il prolungamento della metropolitana verso Rivarolo”. Un piccolo esempio di quello che stanno vivendo i residenti di una parte della città che in questi anni ha subito grandissimi sconvolgimenti. “Abbiamo lavorato molto con i comitati in questi anni, e dobbiamo ancora proseguire – ricorda il presidente della Valpolcevera Federico Romeo – In ballo ci sono i tanti soldi per le riqualificazioni tramite Pnrr, sarà una lunga battaglia. Ai genovesi dobbiamo far capire che questa giunta ha tirato su un castello di carta che prima o poi cadrà”.

In ultimo è la volta del Levante, con presenti i rappresentanti del neo comitato Nervi 2022 no Ztl che ancora una volta hanno ricordato i problemi portati dal un progetto “non condiviso da cittadini e commercianti, nato come una sperimentazione che in realtà era già una decisione – sottolineano – Lo spezzatino del trasporto pubblico per 200 metri di ztl sta desertificando il quartiere, e nonostante le nostre richieste sia sul tavolo da mesi, non c’è ascolto da parte delle istituzioni”.

“Il nuovo porticciolo e l’area Campostano su cui dovrebbe sorgere una piscina sì, ma anche un nuovo supermercato, sono tutti progetti non condivisi e portati avanti con un solo schema: un privato bussa all’amministrazione civica che in risposta spalanca le porte senza tenere conto di quello che serve al territorio”, conclude Giorgio Scarfi.

Ed è proprio in queste parole il senso della giornata: “Fare fronte comune per i progetti calati dall’alto e mettere a fattore comune le competenze dei vari comitati, scambiandosi eventualmente le ‘specializzazioni’ per condividere le lotte dei vari territori in un unico modo compatto visto che spesso i problemi dei quartieri ricadono su tutta la città. Senza derive partitiche, sia chiaro”, concludono. Un percorso che sarà sicuramente lungo e difficile, ma che “prima o poi andava iniziato”.