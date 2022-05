Da Genova a Olbia, riprende da domenica 15 la linea di Moby: fino a sei partenze al giorno

Genova. Da domenica 15 maggio riprende la linea Genova-Olbia di Moby, da sempre la più gettonata dai viaggiatori del Nord Italia e del Nord Europa per raggiungere le spiagge della Sardegna.

E, per viaggiare sulla linea Genova-Olbia, Moby schiera le due ammiraglie Moby Aki e Moby Wonder insieme a Moby Drea e Moby Otta. I viaggi fra Genova e Olbia e viceversa saranno attivi dal 15 maggio al 16 ottobre e prevedono fino a quattro partenze al giorno in traversata notturna, due da Genova e due da Olbia.

Dal 30 luglio al 4 settembre verranno aggiunte ulteriori partenze anche in traversata diurna. Nei giorni più caldi della stagione si avranno fino a sei partenze, tre per ciascuna direzione, per andare incontro alle esigenze dei passeggeri.

Il superamento del periodo pandemico permette di usufruire di tutti gli spazi comuni: da quelli a bordo piscina dove gustarsi un aperitivo in compagnia, alle aree giochi per i bimbi, che confermano una volta di più Moby come la compagnia delle famiglie italiane.

E fino al 31 maggio si potrà cambiare la data del viaggio per tutte le volte che si vuole, senza penali e anche con la possibilità di “sospendere” il biglietto fino al 31 dicembre 2023 qualora si cambiassero i programmi.