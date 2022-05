Da Genova a Lavagna in treno con le dosi di droga in bocca: arrestato pusher 42enne

Genova. Un pusher 42enne, secondo le indagini della polizia di Genova e Chiavari, era solito spostarsi in treno da Genova per andare spacciare droga nelle stazioni di Chiavari, Lavagna e Cavi.

L’uomo, come spiegato dalla polizia, era tenuto sotto controllo già da qualche tempo. I poliziotti di Chiavari infatti monitoravano l’attività sospetta di alcune persone che da Genova arrivavano nel Tigullio.

Questa mattina gli agenti in borghese sono saliti sul treno da cui era stato visto scendere più volte il 42enne e hanno intercettato il pusher con quattro involucri di crack e quattro di eroina nascosti in bocca e 120 euro in tasca.