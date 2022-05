Da Cornigliano all’Ucraina, partito il tir di aiuti della Cgil con cibo, vestiti e medicinali

Genova. E’ partito questa mattina dalla sede della Camera del Lavoro di Genova il container con gli aiuti pro Ucraina. La situazione di guerra che travolge il territorio ucraino e il suo popolo impone azioni concrete in solidarietà di chi oggi vive le difficoltà di reperire quanto utile per curarsi, nutrirsi o più semplicemente reperire prodotti per l’igiene personale.

Camera del Lavoro, Spi di Genova e Liguria hanno deciso di contribuire con una raccolta di questi materiali che è stata attivata attraverso le sedi del sindacato pensionati e della Cgil del territorio dell’area metropolitana.

La raccolta ha coinvolto tutte le strutture Cgil, la cittadinanza e alcune aziende tra cui linee Messina e Automarocchi, Panarello, Nuova Sapci, Gianasso I Provenzali, riuscendo a riempire un container che questsa mattina alla presenza di Oleh Sahaydak Presidente Comunità Ucraina a Genova, Igor Magni Segretario Generale Cgil Genova e Antonio Perziano Segretario Generale Spi Cgil Genova è partito da Cornigliano destinazione il campo di raccolta di Sobrance in Slovacchia a 10 chilometri dal confine Ucraino.