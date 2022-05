Da Begato all’ex Mira Lanza, sfida Romeo-Belotti per il rilancio della Valpolcevera

Genova. La tragedia di ponte Morandi, l’isolamento dal resto della città, la ricostruzione, poi la pandemia. Per la Valpolcevera, anche se non solo per lei, gi ultimi anni sono stati indubbiamente tosti. A guidare il mandato il centro sinistra con Federico Romeo, che a 25 anni è stato il più giovane presidente di municipio di sempre. “Sono stati anni molto intensi, a tratti drammatici – ricorda Romeo – con il crollo del ponte c’è stato un grande lavoro di squadra, poi la pandemia ma in questi anni qui in Valpolcevera grazie a un lavoro di rete sono state portate molte energie che ora vorrei poter mettere in campo anche nei prossimi cinque anni”.

Le cose da fare quartiere per quartiere che il presidente uscente indica sono tantissime. Solo per citarne alcune, a Rivarolo “dopo l’acquisizione ci sono i lavori per la riqualificazione di villa Pallavicini dove metteremo fra l’altro i servizi demografici, la polizia locale e la sede di molte associazioni del territorio”, a Certosa c’è da seguire “la riapertura del Chiostro”, a Teglia c’è la partita della Mira Lanza: “su cui vogliamo tenere gli occhi ben aperti soprattutto rispetto alla possibilità di realizzare un polo sanitario”. A Bolzaneto c’è la ristrutturazione dell’ex mercato comunale, ma anche “la riapertura degli uffici dell’anagrafe” mentre a Pontedecimo c’è il progetto “di realizzare la casa di quartiere alla Beata Chiara”.

Tra i progetti più importanti che la giunta municipale dovrà seguire c’è sicuramente quello della riqualificazione dell’area dove sorgeva la diga di Begato. L’abbattimento della diga realizzato nel primo mandato della giunta Bucci, per Romeo comunque “non è tutta farina del suo sacco perché dietro c’è stato tutto un lavoro bipartisan. Poi rispetto al quartiere quello che un p’ preoccupa è che se la diga è stata abbattuta ora c’è un problema di riqualificazione a partire dal tipo di edifici che Arte ha in mente di ricostruire e che in qualche modo sembra replicare l’esistente. E poi noi chiediamo che lì ci sia spazio per diversi servizi, dalla sede delle pubbliche assistenza al centro ambulatoriale ma pensiamo anche a una mensa di vallata e uno spazio scolastico educativo, per esempio un asili perché in Valpolcevera, in controtendenza con il resto della città, gli asili sono tutti pieni”.

Qualche rammarico di cose che avrebbe voluto terminare? “In realtà no – dice Romeo – sono contento che nonostante tutto quello che è successo in questi anni – abbiamo realizzato il 75% del programma elettorale. E solo per fare un esempio: abbiamo riqualificato tutte le principali piazze del municipio”.

A sfidare il feudo del Pd per eccellenza è Fabio Belotti. Anni 44, dipendente Amt all’ufficio acquisti, nato e cresciuto tra Rivarolo e Certosa e residente in via Porro è stato il presidente del comitato Abitanti ai confini della rossa. “Da quell’esperienza – racconta – è nato un ottimo rapporto con il sindaco. Per un po’ ho fatto un po’ da tramite tra amministrazione e richieste dei cittadini. Poi, finita l’emergenza in molti mi hanno chiesto di andare avanti: sono rimasto stupito ma anche contento e ho deciso di provare a mettermi in gioco”. Prima è diventato il coordinatore ligure del nuovo partito della Pivetti, e ora con Bucci. “Quando penso alla Valpolcevera – spiega – non penso a una periferia – ma penso che la valle possa ritornare a essere un filo diretto con la città, una sorta di polmone per la città”.

La giunta he ha governato negli ultimi 5 anni ha già cominciato alcune opere importantissime a cominciare dalla demolizione della diga di Begato. Quello deve essere però un punto di partenza per una zona che è sempre stato considerato un po’ ai margini”. A chi parla di demolizione rapida ma rigenerazione a rilento, Belotti replica: “I miracoli credo non si possano fare. Il programma di riqualificazione c’è. Il centro sinistra ha avuto parecchi anni e non ha fatto nulla, ora tocca a noi, e se ci prendiamo un po’ di tempo è per fare le cose bene”.

Tra le critiche di Romeo a Bucci quella di aver tagliato le risorse ai municipi, ma il fedelissimo del sindaco non è d’accordo: “Io non credo che siano state sottratte risorse ai municipi perché Bucci ha detto una cosa molto chiara: se un presidente di municipio presenta un progetto valido per il territorio, soldi ce ne possono essere anche di più. Le risorse pronte magari sono diminuite ma quelle che si possono ottenere a fronte di progetti specifici sono di più”.

Belotti cita l’esempio dell’area ex Mira Lanza dove fra l’altro anche lui sostiene il progetto – ancora in fieri in realtà – della realizzazione di un polo ambulatoriale. Sulla sanità in generale Belotti ammette che il tasto sia delicato “nonostante la casa della salute a Bolzaneto in via di realizzazione e la possibilità del polo della Asl3 nella ex Miralanza”. Sulla sanità Belotti, che al Gallino di Pontedecimo fra l’altro ci è nato, ha un suo sogno nel cassetto: “Riportare in auge l’ospedale di Pontedecimo che è sempre stato molto importante per la vallata. Ovviamente non so se è fattibile e non voglio fare promesse ma ci voglio lavorare”.

La prima cosa che farebbe se fosse eletto presidente del municipio o consigliere di opposizione? “Sicuramente nell’ex Mira lanza voglio veder nascere dei posti di lavoro ma programmati attraverso dei poli funzionali per la formazione lavoro”.

Poi, da dipendente Amt, un tema che sta a cuore allo sfidante di Romeo è certamente il trasporto pubblico: “Nei prossimi anni a Genova arriveranno molte risorse anche per il trasporto pubblico. Io credo fortemente nella mobilità sostenibile e penso che i mezzi pubblici debbano essere totalmente elettrici. E seocndo me nel 2022 la metropolitana doveva già essere arrivata a Pontedecimo. Se così fosse stato avremmo risolto buona parte dei problema di viabilità e inquinamento”. Basti pensare a cosa vorrebbe dire avere un parcheggio di interscambio a Bolzaneto per chi arriva da nord”.

La giunta Romeo in questi cinque anni per Belotti “ha fatto poco, anche se capisco che c’e stata la pandemia e poi rispetto chiunque si metta a disposizione dei cittadini”. Belotti rivendica i valori di sinistra che appartengono alla famiglia da cui proviene (“mio nonno è stato un partigiano – ricorda – e vengo da una famiglia operaia”) ma insieme si dice convintissimo della sua scelta di fiducia totale nei confronti del sindaco: “Finché ci sarà Bucci io starò con lui – dice – perché è un uomo che vuole fare tante cose per la città. Basta vedere i cantieri, certo possono dare anche fastidio, ma sono il segno di una città che si muove”.

Oltre ai candidati delle due coalizioni principali, in Valpolcevera si presentano per la presidenza anche la candidata della Sinistra Insieme Roberta Piazzi e Silvano Ceccoli, per la lista di Mattia Crucioli uniti per la Costituzione.