CSI, prosegue il percorso di MTB: 150 partecipanti all’evento di Sant’Eusebio

Genova. Sono stati 150 i partecipanti alla 2° tappa del Circuito di MTB che si è svolta in una splendida giornata di sole a S. Eusebio: erano suddivisi nelle categorie maschili e femminili, 6-9,10- 13, 14-16 e 17- 19 anni.

Rappresentavano sei società affiliate al CSI di Genova: Asd Liguria Mtb, Asd Green Park Bike, A.S.D. Genova Mtb S.Eusebio, A.S.D. Quattro Passi, Fiftyeight Bike Team Asd ed Asd Radschool .Mtb

“E’ stato davvero bello aver mantenuto la promessa che esattamente un anno fa ad Altum Park c’eravamo fatti io, lo staff del Comitato e soprattutto le società -dice Enrico Carmagnani Presidente CSI Genova- quella cioè di creare un circuito di MTB per bimbi e ragazzi. Ora questo obbiettivo è una realtà. E ciò che più conta è che abbiamo fin qui mantenuto l’impegno di proporlo con uno stile particolare e inclusivo. Il grazie va quindi alle famiglie che non solo ci hanno sostenuto, ma che ancora oggi erano in prima linea lungo il percorso ad invitare ed aiutare i ragazzi e le ragazze di tutte le squadre, anche quelle non dei propri figli. Questo è il CSI che sognavo. Questo è sport, quello vero.” .

Fondamentale alla bella riuscita di questa manifestazione il contributo di Gian Maria Baldi, Direttore Tecnico Regionale CSI, che non solo ha ideato e “ costruito” il percorso ma soprattutto è riuscito a tenere unite ed allineate ben sei società che fanno parte di un mondo che a volte è un po’ frammentato, con aspirazioni e modi di lavorare legittimamente diversi.

Di straordinaria importanza poi l’impegno ed il contributo per la realizzazione del circuito di Simone Santoni dell’Asd Radschool Mtb , società da tre anni partener strategico ad Altum Park di S. Desiderio.

Il percorso della tappa variava da una lunghezza di 400 a 600 metri a seconda delle categorie per un tempo di gara dal minuto e dieci secondi ai due minuti.

“E’ stata una sfida molto divertente, i ragazzi hanno trovato sentieri adatti a tutti i livelli di preparazione- dice Luca Spallarossa Presidente A.S.D. Genova Mtb S. Eusebio- e ringrazio tutte le società che hanno aderito all’evento. Ringrazio anche in modo particolare il pubblico vivace e caloroso che ha incitato, sostenuto ed aiutato i concorrenti indipendentemente dal colore della maglia indossata rendendo la giornata un’autentica festa all’insegna della mountain bike, dei trails e dell’amicizia.”