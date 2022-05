Crisi demografica, Dello Strologo rilancia: “Asili nido gratis per non far fuggire le giovani famiglie”

Genova. “Una città che ha perso qualcosa come 300 mila abitanti in cinquant’anni vuol dire che è in evidente crisi demografica. L’amministrazione civica deve intervenire per non fare fuggire i giovani e permettere loro di “riprodursi”. Per questo noi vogliamo arrivare al servizio gratuito degli asili nido”.

Questa la proposta di Ariel Dello Strologo, candidato per la coalizione di centro sinistra intervenuto ieri presso la sede Arci di Sant’Eusebio per un dibattito organizzato dalla rete di associazioni ‘Progettiamo insieme’. Un incontro seguito da una cinquantina di persone a cui erano invitati i due principali candidati per Palazzo Tursi. Marco Bucci ha fatto sapere che farà avere all’associazione le risposte ai quesiti, mentre Dello Strologo ha risposto di persona.

Durante l’assemblea i temi toccati sono stati tanti, dalla sicurezza alle manutenzioni, dalla lotta al dissesto alla prevenzione del fenomeno dilagante delle discariche abusive. “I territori devono riprendere la centralità – ha sottolineato Dello Strologo – e bisogna invertire la rotta rispetto al centralismo di Bucci, dando maggiore autonomia ai municipi. E sui territori bisogna tornare ad praticare la buona amministrazione, prevedendo maggiori risorse umane per le manutenzioni e la sicurezza”.

In cima alla lista dei desideri delle associazioni e dei residenti di Sant’Eusebio, infatti, la cura delle strade e delle scuole del quartiere, troppo spesso alle prese con problemi anche strutturali. “Il Pnrr è una grande occasione per Genova – spiega Dello Strologo – ma i soldi devono essere investiti nella maniera migliore pensando a tutti”.

Sul tavolo il ‘dossier’ della scuola Andersen, che oltre alle manutenzioni straordinarie presenta il caso unico in città di avere tra gli arredi delle preziosissime quanto uniche maioliche firmate dal maestro Luzzati. “La consevazione di questi capolavori non può essere lasciata ai volontari, le istituzioni devono fare quadrato e intervenire”. Che a Sant’Eusebio possa sorgere la prima scuola-museo? “Perchè no – è la risposta del candidato – ma è tutto il progetto culturale della città che deve essere rimesso in piedi, con un coordinamento su scala cittadino. Non esiste solo il centro, e i grandi eventi non possono bastare”.

Poi le manutenzioni: “Vorremmo creare per ogni municipio squadre predisposte per la cura del territorio, riorganizzando il lavoro delle municipalizzate – sottolinea Dello Strologo – Vogliamo gli ‘spazzini di quartiere’ che possano intervenire giornalmente, come anche gli operai per le manutenzioni”. E poi la sicurezza, a partire da quella stradale, che in un quartiere come Sant’Eusebio è una delle principali richieste, visti i tanti incidenti degli ultimi anni: “La polizia locale deve tornare a presidiare il territorio, la politica dei pattuglioni è sono apparenza e non funziona”