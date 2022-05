Credito su pegno, Carige sottoscrive un contratto con la società Affide

Genova. Banca Carige annuncia di aver sottoscritto un contratto con Affide (Custodia Valore – Credito su Pegno S.p.A., Gruppo Dorotheum) per il trasferimento del business del credito su pegno della Capogruppo e della Banca del Monte di Lucca.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle azioni di focalizzazione del Gruppo Carige sulle proprie attività core, con conseguente uscita da un business il cui ottimale sviluppo può essere più efficacemente perseguito da un soggetto specializzato.

La transazione si configura come cessione di rami d’azienda e prevede il pagamento da parte di Affide di un corrispettivo pari a complessivi €8.750.000 al closing previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti; la chiusura dell’operazione è attesa nel secondo semestre dell’esercizio in corso. Per Banca Carige, PwC Business Services Srl ha agito come advisor finanziario mentre lo Studio Gianni & Origoni ha agito in qualità di advisor legale.

Per Affide, lo Studio Legale Greenberg Traurig Santa Maria ha agito in qualità di advisor legale. Affide (Custodia Valore – Credito su Pegno S.p.A.) è uno dei principali operatori nel settore del credito su pegno in Italia e in Europa. Con un organico di circa 240 addetti e oltre 300.000 clienti serviti, è presente capillarmente sul territorio attraverso 37 filiali e più di 100 sportelli.

Parte del gruppo Dorotheum, Affide rappresenta al contempo uno dei più grandi operatori in Italia nel settore Aste preziosi con circa 250 aste e 35.000 gioielli venduti ogni anno, per un totale di circa 17mila acquirenti.