Cosso (Sinistra Italiana): “Riportare la scuola al centro dell’attenzione, ecco le nostre proposte”

Tra pochi giorni la scuola sarà finita e, voltandoci indietro, possiamo fare il bilancio di un altro difficile anno scolastico. In questi due anni le scuole hanno operato in una situazione di emergenza e di insicurezza diffusa; la pandemia ha acuito e moltiplicato le criticità già presenti ed irrisolte.

Preoccupano in particolare la DISPERSIONE SCOLASTICA che in Liguria si attesta al 13% ( 15% nel passaggio tra scuola media e scuola superiore, si parla di circa 170 mila studenti)

A questo proposito l’insuccesso scolastico ha effetti devastanti e conseguenze di ordine umano e sociale fino a diventare una forma di ESCLUSIONE che segnerà i giovani per tutta la vita adulta.

(vedi Rapporto di Save the Children, Settembre 2021) .

Altro fattore di preoccupazione è la POVERTA’ EDUCATIVA già ampliamente diffusa prima della pandemia. Questo fenomeno riguarda la privazione del diritto allo studio anche in senso lato (opportunità educative, DIRITTO AL GIOCO ecc.…)

Ma fa pensare come a Genova e in Liguria sia un previlegio frequentare UN ASILO NIDO comunale o un SERVIZIO per la PRIMA INFANZIA (solo il 15,7% dei bambini ha accesso a questi servizi)

Inoltre, c’è da considerare come la povertà educativa e POVERTA’ ECONOMICA si ALIMENTINO a vicenda. Questo è un circolo vizioso da spezzare!

Per ultimo la Didattica a distanza ha avuto un impatto devastante sul BENESSERE PSICOFISICO dei bambini e degli adolescenti e sui PROCESSI DI APPRENDIMENTO

Si è registrato un AUMENTO del 24% dei problemi psicologici, secondo il rapporto UNICEF 2021, 1 giovane su 3 chiede un supporto psicologico.

I problemi elencati sono stati ampliati dall’emergenza pandemica, ma erano già presenti, forti, non risolti . Questa è l’eredità di 25 anni di riforme della scuola per la stesura delle quali gli insegnanti non sono stati chiamati a partecipare, 25 anni di AUTONOMIA SCOLASTICA che hanno visto la scuola ridotta ad un’Azienda. 25 anni in cui si è persa una visione rispetto alle finalità di emancipazione sociale e culturale che la Costituzione assegna all’istruzione .

Ma sulla scuola si continua ad investire pochissimo, e allora, per sopravvivere docenti e presidi scrivono progetti, aderiscono ai Progetti Europei…ma la scuola non deve essere un PROGETTIFICIO.

Si rimane increduli e sdegnati dinnanzi all’aumento delle spese militari a fronte della riduzione di bilancio dello Stato sull’Istruzione. Allo stesso modo, a livello cittadino, le spese per la sicurezza sono aumentate a scapito di quelle destinate alla scuola.

Le scelte del Governo e dell’Amministrazione sono chiare!! Questo non è accettabile!!

Anche per questo motivo la scuola impoverita, precarizzata, burocratizzata e piegata alle logiche del mercato scende in piazza con lo sciopero del 30 maggio e chiede con forza un nuovo contratto di lavoro e la stabilità per i docenti precari…

A questo modello Sinistra italiana contrappone un’idea di scuola orientata alla formazione di una cittadinanza attiva, consapevole, democratica, liberata dagli ostacoli di natura economica e sociale che l’istruzione pubblica ha il mandato di rimuovere.

C’è bisogno di un rilancio del SISTEMA SCOLASTICO …a livello comunale si può e si deve agire!

Per questo il nostro programma politico , presentato per le Elezioni Amministrative, ha le idee chiare

Ecco alcune linee di azione e proposte di intervento:

Interventi di Edilizia scolastica: il 60% degli edifici scolastici LIGURI NON ancora la CERTIFICAZIONE di Agibilità’

Ampliamento dell’accessibilità agli ASILI NIDO

Implementazione dei SERVIZI educativi per l’infanzia

Revisione delle quote del servizio di REFEZIONE SCOLASTICA

Piano per trasporti gratuiti per gli studenti

Acquisto dei testi scolastici in base all’ISEE

Obbligatorietà della scuola dell’INFANZIA

Ripristino del tempo pieno

Alleanza educativa e patti territoriali

Riduzione del numero degli alunni nelle aule

E tanto altro …che vorremmo co-progettare con docenti, studenti, famiglie, educatori e Territorio

Simona Cosso, Sinistra Italiana. Candidata per il Comune e per il Municipio Centro Est alle elezioni amministrative di Genova