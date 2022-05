Genova. Doveva essere percorribile a metà aprile il primo tratto della nuova pista ciclabile strutturata in corso Italia, secondo le previsioni avanzate dall’assessore Matteo Campora durante un sopralluogo a marzo. Ma il cantiere è in ritardo e i lavori – affidati alle tre ditte genovesi Tecnotatti, Edil Due e Traversone per un valore di circa 3 milioni di euro – sono ancora in alto mare, come può facilmente osservare chi, invogliato dal clima ormai estivo, percorre la promenade e si trova suo malgrado a costeggiare le reti che delimitano il marciapiede sventrato.

“Le cose stanno andando bene. Il ritardo è dovuto alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali edili, come sta accadendo un po’ in tutti i cantieri”, spiega l’assessore Campora che poi fornisce un nuovo calendario di scadenze: “A fine maggio sarà aperto il primo tratto, quello tra piazzale Kennedy e via Piave, mentre ai primi di giugno sarà pronto il secondo lotto compreso tra via Giordano Bruno e Boccadasse. La parte restante, quella centrale, sarà completata entro metà luglio, quindi alla fine avremo uno sforamento di soli 15 giorni”.

Come previsto, dunque, la prima sezione a vedere la luce sarà quella più problematica dal punto di vista progettuale, considerata la decisione di mantenere una doppia corsia di marcia in direzione Boccadasse per agevolare la svolta su via Piave. Per recuperare spazio sulla carreggiata è stato necessario rimodellare l’aiuola centrale spartitraffico, talvolta rinunciando all’originaria simmetria. Il risultato estetico, già visibile nella sua versione definitiva, ha suscitato ulteriori critiche tra i cittadini contrari al restyling.

Per giudicare l’opera nel complesso bisognerà attendere l’estate. Sempre che non sorgano nuove complicazioni: “Al momento tutti i materiali ordinati sono arrivati – garantisce Campora -. Ovviamente auspichiamo che non ci siano altri problemi. Il rallentamento nelle forniture ha creato qualche ritardo, ma le imprese stanno lavorando”. Oltre alla difficoltà di reperire le materie prime, a rallentare il cantiere in corso Italia sono state anche le continue modifiche progettuali legate alla mappatura dei sottoservizi.

Pista ciclabile in corso Italia, lavori in ritardo

Intanto a partire da domani, proprio a causa dei lavori per la nuova ciclabile, scatteranno alcune chiusure stradali di corso Italia in direzione Levante, nonostante il Comune avesse chiesto alle imprese di mantenere sempre aperta la carreggiata. Lo stop alla circolazione sarà in vigore nel tratto tra via Piave e via Cavallotti dalle 8.00 alle 16.00 nei giorni 6-11-13-18-20-25-27 maggio. Negli stessi periodi sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli inadempienti. I bus della linea 31 svolteranno in via Piave e riprenderanno il percorso regolare in via Cavallotti.

La nuova pista ciclabile bidirezionale, ricavata al posto delle fioriere demolite, sarà larga circa 3 metri e lunga 2,7 chilometri. Il granito delle storiche sedute verrà recuperato almeno in parte, come disposto dalla Soprintendenza: in alcuni punti del cantiere si può già osservare la collocazione delle nuove fioriere. Verranno poi predisposti stalli per la sosta e la ricarica di bici e mezzi elettrici, postazioni per le piccole riparazioni e fontanelle. Ci saranno parcheggi per lo scarico delle merci, per i disabili e per i ciclomotori, mentre sparirà la maggior parte degli stalli per auto sul lato mare. In più sarà rivista l’illuminazione pubblica della passeggiata.

Per quanto riguarda il verde, Campora aveva spiegato che tutte le piante di pregio tolte dalle aiuole e dai vasconi, scelte dall’ufficio Verde e dalla Soprintendenza, sono state messe in un vivaio per essere riutilizzate. Il Comune aveva spiegato che la messa a dimora “potrà avvenire nel breve o medio-lungo termine” anche in altre zone della città. Inoltre, aveva aggiunto il progettista Valerio Montieri, “inseriremo una serie di nuove aiuole con una parte drenante”.