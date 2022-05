Corso Italia, incognita parcheggi gratis per i bagnanti dal 1 giugno e i residenti temono di restare senza posto auto

Genova. “Abbiamo preso questa decisione con i balneari, per tutto il periodo dei lavori, dal primo giugno, non ci sarà bisogno del ticket per parcheggiare nella zona di corso Italia, il pagamento tornerà quando finiranno. Credo sia ingiusto far pagare in un periodo di disagi a causa del cantiere”.

Questo aveva dichiarato alcuni giorni fa il sindaco di Genova Marco Bucci durante uno degli appuntamenti “colazione con il sindaco”. Una richiesta avanzata dai titolari degli stabilimenti e accolta, a quanto pareva, dalla giunta comunale per risarcire, in un certo senso, le attività dai ritardi sui lavori della pista ciclabile.

Il primo giugno è quasi arrivato, l’estate ha fatto capolino addirittura in anticipo, e gli utenti degli stabilimenti, quelli che già da mesi hanno prenotato la loro cabina o il loro lettino, non sanno però cosa fare: perché al momento l’ordinanza che dovrebbe stabilire la gratuità non è ancora stata firmata dall’amministrazione.

In situazioni standard, ormai da anni, il Comune fa scattare dal 1 giugno al 31 agosto una sorta di abbonamento “mare” ai parcheggi. Le “isole blu” diventano “isole azzurre” e i non residenti possono acquistare dei pass da 30 euro al mese (o giornalieri da 5 euro) per parcheggiare in corso Italia e nelle vie limitrofe (via Piave, via Cavallotti, via Nazario Sauro, via Martorelli, via Righetti, via Bovio, via Don Minzoni, via Galli, via Campanella e via Giordano Bruno.

In questi giorni gli sportelli di Genova Parcheggi vedono lunghe file di genovesi che chiedono il da farsi. Acquistare l’abbonamento estivo? Attendere la notizia della gratuità? Gli stessi dipendenti del front office – secondo quanto raccontato da alcuni cittadini – non hanno ancora le idee chiare su quale sarà il regime adottato dal Comune, per lo meno fino a che non saranno conclusi i lavori per la pista ciclabile.

A proposito, l’ultimo cronoprogramma fornito dalla giunta Bucci vedeva il primo tratto – quello più complicato dal punto di vista realizzativo – ultimato entro la fine di maggio e la parte restante il 15 luglio con la possibilità di anticipare di un paio di settimane, al 30 giugno la conclusione dei cantieri. Non sappiamo se al momento queste tempistiche siano confermate.

Al di là dell’incertezza dei genovesi che vorrebbero organizzare al meglio le loro giornate al mare, c’è però un altro tema, ancora più caldo, ed è quello legato al timore dei residenti della zona sull’eventualità che corso Italia e dintorni siano presi d’assalto più del solito dalle auto, che l’ipotesi di gratuità possa “ingolosire” anche chi di solito sceglie di raggiungere i lidi a est della Foce utilizzando i mezzi pubblici.

Con ripercussioni sul traffico, già complicato dalle chiusure della carreggiata levante (che però dovrebbero concludersi con la giornata di oggi) e sulla sosta: se fino all’anno scorso la convivenza tra residenti e bagnanti era possibile in forza di una certa cifra di stalli, con i lavori gli stalli sono praticamente dimezzati e lo saranno fino alla fine dei cantieri.

Sulla questione l’intervento del consigliere comunale Pd e candidato Alberto Pandolfo: ”Non è stata presa nessuna decisione, molti cittadini sono pronti a fare l’abbonamento alle zone blu ma non si sa se saranno poi gratuite, la sottrazione di sosta in Corso Italia come verrà recuperata? – si chiede Pandolfo – una boutade da campagna elettorale, quella della gratuità, dimenticando di considerare tutte le conseguenze delle azioni sulla cittadinanza”.

Il progetto. La nuova pista ciclabile bidirezionale, ricavata al posto delle fioriere demolite, sarà larga circa 3 metri e lunga 2,7 chilometri. Il granito delle storiche sedute verrà recuperato almeno in parte, come disposto dalla Soprintendenza: in alcuni punti del cantiere si può già osservare la collocazione delle nuove fioriere. Verranno poi predisposti stalli per la sosta e la ricarica di bici e mezzi elettrici, postazioni per le piccole riparazioni e fontanelle. Ci saranno parcheggi per lo scarico delle merci, per i disabili e per i ciclomotori, mentre sparirà la maggior parte degli stalli per auto sul lato mare. In più sarà rivista l’illuminazione pubblica della passeggiata. Tutte le piante di pregio tolte dalle aiuole e dai vasconi, scelte dall’ufficio Verde e dalla Soprintendenza, sono state messe in un vivaio per essere riutilizzate. Il Comune aveva spiegato che la messa a dimora “potrà avvenire nel breve o medio-lungo termine” anche in altre zone della città.