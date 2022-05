Corso Italia, dal 1° giugno parcheggi gratis fino al termine dei lavori della pista ciclabile

Genova. Da mercoledì 1° giugno fino al termine del cantiere della nuova pista ciclabile è sospesa temporaneamente la validità della sosta a pagamento secondo il regime “Blu Area” nel tratto di carreggiata a monte di corso Italia tra le intersezioni con via De Gaspari e via Casaregis.

I non residenti potranno quindi parcheggiare gratuitamente i propri mezzi. È quanto prevede un’ordinanza emessa dal Comune di Genova.

“La misura – spiega Tursi in una nota – è legata ai temporanei disagi causati dai lavori in atto su corso Italia per la realizzazione della nuova pista ciclabile ed è mirata a facilitare la sosta, libera e gratuita, degli utenti che, con l’approssimarsi della stagione estiva, si recano sulla promenade genovese per accedere agli stabilimenti balneari della zona”.

La richiesta era arriva soprattutto dai gestori delle spiagge, ma dall’altra parte si registrano invece i timori dei residenti della zona sull’eventualità che corso Italia e dintorni siano presi d’assalto più del solito dalle auto, visto che la gratuità potrebbe “ingolosire” anche chi di solito sceglie di raggiungere i lidi a est della Foce utilizzando i mezzi pubblici.