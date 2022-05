Corso Europa, Flixbus esce di strada e finisce contro una pensilina: 7 feriti

Genova. Un pullman da turismo Flixbus finito contro una pensilina in corso Europa, a poche decine di metri dall’ingresso dell’ospedale San Martino. Sei feriti tra i 51 passeggeri a bordo. Nessuno rischia la morte. Un ferito anche tra i vigili del fuoco intervenuti per un principio di incendio allo stesso bus.

I fatti sono avvenuti intorno alle due e quaranta, tra venerdì e sabato. Il mezzo è finito contro una delle strutture delle fermate dell’autobus, (per la precisione la fermata Europa2/Pronto Soccorso), che si trovano a centro carreggiata. Viaggiava in direzione ponente.

Secondo i rilievi delle forze dell’ordine il conducente avrebbe sterzato, e si sarebbe schiantato contro la pensilina, per evitare un urto con un altro veicolo.

Delle sei persone a bordo ferite, una è stata portata in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso del vicino ospedale San Martino, quattro sono state portate sempre al San Martino ma in codice giallo. Un’altra in giallo al Galliera. Il vigile del fuoco ha riportato ferite a una mano nel corso dell’intervento.

Il conducente del pullman non ha invece riportato ferite e ha rifiutato le cure. E’ stato come da prassi sottoposto all’etilometro.

Sul posto oltre ai soccorsi del 118, la polizia locale con quattro pattuglie e i vigili del fuoco con anche l’autogru per rimuovere il Flixbus incidentato. Amt ha dovuto modificare le linee del bus.

I passeggeri incolumi sono rimasti in attesa di un nuovo pullman per proseguire il viaggio.