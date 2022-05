Corso Europa, autocarro si ribalta e finisce nella carreggiata opposta

Genova. Incidente in corso Europa, a Quinto. Un autocarro che stava viaggiando in direzione del centro città si è ribaltato, per motivi ancora da chiarire, e dopo una carambola è finito nella carreggiata opposta, quella che va verso Nervi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 di questo pomeriggio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, né il conducente del furgone né altri automobilisti in transito.

Il ribaltamento è avvenuto all’altezza del monastero della Consolazione. Sul posto la polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico.

(foto Facebook gruppo Automobilisti e motociclisti genovesi)