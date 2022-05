Corrado Schiazza è il nuovo allenatore del Molassana

Una scelta di cuore e di testa. da parte di entrambe le parti. “Corrado Schiazza è l’allenatore giusto al momento giusto” spiega il vicepresidente Claudio Giansoldati. “Ha la passione e l’esperienza che cercavamo per costruire un valido progetto a lungo termine”.

Insieme a mister Schiazza è stato presentato il nuovo staff tecnico e dirigenziale: un gruppo di persone che lavoreranno in sintonia, condividendo obiettivi, idee, progetti. Nel dettaglio:

Direttore Generale: Roberto Meligrana

Direttore Sportivo: Stefano Bricola

Direttore Amministrativo e Consulente Tecnico: Gaia Michelotti Coordinatore Tecnico: Giovanni Franini

Allenatore in 2a Prima Squadra: Massimo Zamana

Allenatore Juniores e Match Analyst: Roberto Rotella

Responsabile Tecnico Scuola Calcio e Settore Giovanile: Oscar Vaccaro

“Un amore che non era mai veramente finito” dichiara Schiazza, mentre il direttore generale Meligrana gli appoggia una sciarpa rossazzurra al collo. “Quando il Molassana mi ha chiamato ho accettato subito di tornare”.

“Tra gli obiettivi c’è sicuramente quello di portare in prima squadra i giovani del settore giovanile, per rafforzare quel senso di appartenenza che ha sempre contraddistinto questa società, tra le più importanti di Genova. E poi, ovviamente, nel giro di qualche anno vorremmo riportare il Molassana nella categoria che gli compete. Se porto con me il mio staff storico? Certo. Chi mi conosce sa che, ormai, non faccio nulla senza Massimo Zamana. Siamo una delle prime coppie di fatto del calcio dilettantistico”

“Bentornato, mister: insieme siamo diventati grandi. Insieme torneremo grandi”.

S.C. Molassana 1918