Coronavirus, in Liguria tasso positività al 12,2%. Ancora 345 nuovi casi e due decessi - Genova 24

Bollettino medico

Coronavirus, in Liguria tasso positività al 12,2%. Ancora 345 nuovi casi e due decessi

Aumentano lievemente i ricoverati che a oggi sono 330, 4 in più i ieri. Le terapie intensive sono 16. In isolamento domiciliare ci sono ancora 15.579 persone, in progressivo calo: sono 177 in meno rispetto a ieri