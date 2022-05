Contestazioni contro la Lega, Rossi (Lega): “Assurdo tutto ciò”

Genova. “Assurdo che nel 2022 a un evento elettorale programmato e richiesto regolarmente siano arrivati i soliti democratici a impedirci di proseguire, tra cui un consigliere comunale uscente della minoranza, Fabio Ceraudo”. Lo dichiara in una nota il vice capogruppo Lega, Davide Rossi.

Questa sera non abbiamo potuto proseguire, anzi iniziare, il nostro evento con ospiti l’On. Borghi e il sen. Bagnai, spinti fuori dalla sala che ci ospitava. Fa sorridere come professino tanto di essere “antifascisti” ma poi non permettano a una forza politica di esprimere le proprie idee.”