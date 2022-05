Concorsi pilotati all’Università, il direttore di Giurisprudenza Ferrante si dimette

Genova. Il direttore del dipartimento di Giurisprudenza Riccardo Ferrante, uno degli indagati dell’inchiesta della procura su cosiddetti concorsi pilotati, e che si trova in questo momento all’Estero, si è si è dimesso.

La notizia è arrivata a margine degli interrogatori del gip Claudio Siclari che questa mattina ha sentito alcuni degli indagati per cui il sostituto procuratore Francesco Cardona ha chiesto l’interdittiva dall’insegnamento. Si tratta delle seconde dimissioni dopo quelle della prorettrice Lara Trucco.

Il giudice ha deciso di non interrogare questa mattina Lara Trucco e Pasquale Costanzo, per i quali il pm ha chiesto anche la custodia cautelare ai domiciliari, rinviando l’interrogatorio a un eventuale concessione della misura, da emettere contestualmente alle interdittive.

Degli altri indagati l’unico a rispondere a qualche domanda è stato Daniele Granara mentre gli altri quattro (Vincenzo Sciarabba, Camilla Bianchi, Patrizia Vipiana, Patrizia Magarò) hanno depositato memorie, così come Ferrante che sarà sentito il 17 maggio.

Il pronunciamento del gip arriverà solo al termine degli interrogatori.

Granara avrebbe ribadito al giudice di essere in possesso da tempo delle abilitazioni necessarie al concorso che quindi non sarebbe slittato per lui e di essere in rapporto di amicizia con la Trucco come con altri colleghi ma di non aver compiuto alcuni illecito. L’avvocato si è difeso dicendo che la parte di indagine su di lui sarebbe una bolla.