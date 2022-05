Comune e territori, Piciocchi: “Da Dello Strologo imprecisioni macroscopiche che negano la realtà”

Genova. “Ho letto questa mattina la lunga intervista che il candidato sindaco della sinistra, Ariel Dello Strologo, ha rilasciato a Repubblica. Mi stupisce che un professionista che ha amministrato per 10 anni una società pubblica come la Porto Antico spa possa inanellare tante imprecisioni, alcune addirittura macroscopiche, che negano quello che è sotto gli occhi di tutti i genovesi. Arrivare a dire che l’attuale amministrazione non è stata vicino ai quartieri popolari come la Valpolcevera, proprio oggi, il giorno in cui abbiamo presentato il completamento della bonifica delle ex Dighe di Begato, un risultato storico inseguito da decenni dalle giunte passate, significa negare la realtà”.

Questo il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici e candidato della Lista Vince Genova alle prossime amministrative Pietro Piciocchi. “Questa giunta, oltre ad aver varato il maggiore piano di risanamento dell’edilizia pubblica, in questi anni di pandemia ha materialmente aiutato chi era più in difficoltà con misure straordinarie, solo per citarne alcune: l’emergenza alimentare, con interventi economici che sono andati ben oltre di quanto messo a disposizione dal Governo, la moratoria sul debito degli inquilini morosi incolpevoli delle case popolari, l’aiuto al mondo dello sport e alle associazioni inquiline degli immobili del patrimonio civico, completamente esentate dal pagamento dei canoni, stanziato 70 milioni di euro all’anno per i sevizi sociali, molto di più delle giunte precedenti, e potrei continuare a lungo ma non voglio annoiare. Sulle manutenzioni, delega di mia diretta competenza, in 5 anni abbiamo investito più di mezzo miliardo, il 35% in più rispetto alla giunta Doria, e per i prossimi anni abbiamo già pronto un piano straordinario di manutenzione con un aumento degli investimenti e delle realizzazioni manutentive”.

“Grazie alla riforma abbiamo tolto il tetto da 281 milioni per le manutenzioni e i Municipi potranno avere maggiori finanziamenti per i progetti importanti per i loro territori – aggiunge – Infine, sul nuovo mercato di corso Sardegna, che abbiamo rilanciato dopo oltre un decennio di totale abbandono, arrivare a dire che è stato ristrutturato solo grazie alla realizzazione dello scolmatore è dire il falso. Quando ci siamo insediati neppure esisteva un progetto e quello che abbiamo redatto, in realtà, ha tenuto conto del fatto che l’area fosse esondabile, per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, dopo le disastrose alluvioni del 2011 e del 2014: infatti la variazione del piano è stata approvata solo nel 2021 con atto regionale del 20 settembre, ovvero a opera quasi ultimata. Siamo andati a gara nel 2019 e in poco meno di due anni sono stati fatti i lavori. La realizzazione dello scolmatore, quindi, non è stata determinante per la realizzazione del nuovo mercato, ma la nostra giunta si è attenuta a tutte le disposizioni di sicurezza nel progetto a partire dal mantenimento delle volumetrie precedenti. E poi la contraddizione di Dello Strologo è evidente e a senso unico: se il nuovo mercato di corso Sardegna, come sostiene il candidato delle sinistre, è stato ultimato è grazie al Municipio, come può lo Scolmatore, inaugurato nel 2020, essere merito solo grazie del sindaco Doria? Il fatto che il Municipio tenti di intestarsi questo lavoro, che è stato interamente gestito dalle Direzioni lavori pubblici e urbanistica, è quanto meno ridicolo: Dello Strologo farebbe bene a prendere maggiori informazioni”.