Comunali, Viscogliosi (Lista Bucci): “Mediatori digitali? Dello Strologo arriva con 4 anni di ritardo”

Genova. Ancora una volta dal centrosinistra arrivano proposte per progetti già attuati dalla giunta guidata da Marco Bucci. L’ultima “innovazione” lanciata da Ariel Dello Strologo è il “mediatore digitale”. Un’idea che dimostra ancora una volta la totale mancanza di conoscenza del candidato sui servizi messi a disposizione dal Comune di Genova.

Spiega Arianna Viscogliosi, candidata della lista Vince Genova: “Ariel dello Strologo arriva con 4 anni di ritardo, come assessore del comune di Genova alle pari opportunità nella giunta del sindaco Bucci, ho avviato il progetto Click Easy, una delle azioni realizzate nell’ambito del progetto Genova People Friendly, con il sostegno di Compagnia di San Paolo e con l’obiettivo di valorizzare e sostenere iniziative per una città accogliente, vivibile e inclusiva e al contempo sostenere una visione dell’amministrazione creativa, che sa dare voce a quei soggetti capaci di realizzare azioni per la cittadinanza”.

‘ Click Easy giovani tutor in rete al servizio del cittadino‘ è un’azione ideata e coordinata dal Comune di Genova, in partenariato con l’associazione Amistà e la collaborazione di giovani tutor provenienti dal servizio civile regionale dell’anno 2020, e nasce dalla volontà di rendere accessibile il web e i servizi digitali anche ai chi ne ha meno dimestichezza, supportando gli anziani nell’utilizzo della rete e offrendo un sostegno pratico all’utilizzo della tecnologia digitale nella quotidianità, per esempio per fare la spesa on-line o per accedere al servizio SPID. A seguito del lockdown si è amplificato il divario tra le persone digitalizzate e non, ed è aumentato il bisogno di aiutare i nostri concittadini ad alfabetizzarsi digitalmente.

Oltre a “Click Easy” il progetto “Genova People Friendly” ha offerto anche un altro servizio rivolto agli ultra 65enni: ” Label silver“. Questo è rivolto al mondo del terzo settore e delle imprese, per individuare e supportare iniziative capaci di contrastare l’isolamento e favorire la socialità ed il benessere fisico e intellettuale degli over 65.