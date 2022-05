Comunali, sfilata di big per il rush finale: a Genova arrivano Conte, Letta, Salvini e Meloni

Genova. Ancora due settimane e poi saranno le urne a parlare. Entra nelle battute finali la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 12 giugno a Genova, un rush finale in cui gli schieramenti proveranno fino all’ultimo a spostare gli equilibri: il centrodestra punta a vincere al primo turno, il centrosinistra spinge per arrivare al ballottaggio e giocare il secondo tempo della partita.

E a sostenere Marco Bucci e Ariel Dello Strologo non mancheranno i big delle rispettive coalizioni, anche perché Genova è il secondo comune più importante al voto in questa tornata (il primo è Palermo per ragioni demografiche) e il risultato avrà un peso rilevante anche a livello nazionale.

Tra i leader nazionali, il primo a farsi vedere in città sarà Giuseppe Conte. L’ex premier, attuale presidente del Movimento 5 Stelle, arriverà a Genova mercoledì 1° giugno e incontrerà candidati e sostenitori pentastellati alle 15.00 in piazza Banchi. Non sono ancora emersi altri dettagli, ma dovrebbe trattarsi di una visita piuttosto rapida che seguirà quella di un altro big del M5s, il presidente della Camera Roberto Fico, presente venerdì scorso tra il Lagaccio e il centro storico.

Sempre restando nel campo progressista, domani sera (lunedì 30 maggio) alle ore 19.30, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini dialogherà con Ariel Dello Strologo e Massimo Ferrante in piazza Galileo Ferraris. Attesi nell’ultima settimana prima del voto anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il capogruppo di Leu alla Camera e dirigente di Articolo 1 Federico Fornaro, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando e il ritorno del segretario dem Enrico Letta che aveva dato il “calcio d’inizio” alla campagna elettorale. Sulle date precise, però, si attendono conferme.

Sulla sponda opposta, quella di Marco Bucci, sono già state due le visite elettorali di Matteo Salvini, segretario della Lega. Che però l’ultima volta ha promesso: “Sarò a Genova nell’ultimo giorno di campagna elettorale”. L’evento conclusivo per il centrodestra in ogni caso sarà venerdì 10 giugno. Confermata anche la presenza Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia, che però arriverà qualche giorno prima, lunedì 6 giugno, con un punto stampa al Porto Antico alle 16.30. Da definire il resto del programma, ma i due nomi più “pesanti” sono assicurati.