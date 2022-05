Comunali, per Marco Bucci c’è anche la lista del Nuovo Psi: prima volta alle elezioni

Genova. Si presenta per la prima volta alle elezioni a Genova il partito dei Liberal Socialisti – Nuovo Psi, con una lista all’interno della coalizione che sostiene il sindaco Marco Bucci per le elezioni del prossimo 12 giugno.

“Sono molto contento che un’altra componente si sia affiancata alla coalizione che sostiene la mia rielezione a sindaco. Alla formazione del Nuovo Psi do il mio benvenuto nella squadra, convinto che anche il loro supporto sia importante per il futuro della nostra meravigliosa città”, commenta Marco Bucci.

Spiega Marco Taliani, coordinatore politico del Nuovo Psi: “Noi siamo orgogliosi di essere presenti per la prima volta a Genova a sostegno del sindaco Bucci con un impegno convinto e approfondito, per far vincere Bucci in queste elezioni. Saremo presenti con alcune proposte utili alla città”.

Questi i 35 candidati per il consiglio comunale del partito Liberal Socialisti – Nuovo PSI:

1 Marco Taliani

2 Emanuele Arbato

3 Carlo Scubeiyr

4 Gigliola Mattei

5 Filippo Cicciarello

6 Maria Santa Anello

7 Ignazio Lindiri

8 Giuseppe Zamburru

9 Federico Pinelli

10 Maria Grazia Marasco

11 Gianluca Blandi

12 Gabriele Visconti

13 Antonio Nespoli

14 Laura Censi

15 Graziella Mafalda Gelli

16 Ursina Trivino Gomez

17 Elena Valente

18 Eugenia Corà

19 Gianfranco Penna

20 Luisella Lombardi

21 Enrica Gelly

22 Adriana Aracely

23 Felicita Aracely

24 Maribel Farias

25 Pietro Mazzone

26 Maria Orlando

27 Rosaria Federici

28 Nicola Lasandra

29 Maria Minetti

30 Sergio Sabino Foca

31 Aldo Bruno

32 Andrea Eric Grisolin

33 L’Uzmir Jara Emma

34 Elvira Jara

35 Giuseppe Lombardo