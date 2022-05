Comunali, non solo Genova Jeans: Crivello torna a chiedere i numeri a Bucci anche per Euroflora

Genova. Riceviamo e pubblichiamo da Gianni Crivello, capogruppo della lista Crivello in consiglio comunale.

“Il 7 settembre 2021 avevo chiesto, in qualità di Consigliere Comunale, una rendicontazione sulla mostra “GenovaJeans 2021.

Le prime risposte sono arrivate dopo sei mesi a marzo 2022, però, dopo innumerevoli sollecitazioni e dopo aver richiesto l’intervento del signor Prefetto. Sono sempre in attesa di conoscere un dato, tutt’altro che secondario, chi sono stati i beneficiari di Euro 112.949,36 per incarichi e consulenze. Non ci sarà nulla da nascondere ma lo Statuto del Comune impone l’invio di tali dati.

Euroflora: si è appena conclusa e abbiamo colto valutazioni diametralmente opposte, chi parla di un grande successo, come Bucci, mentre molti aspetti sembrano dimostrare il contrario e nel contempo persone che ricoprono ruoli non secondari, che preferiscono mantenere l’anonimato, riferiscono di una debacle. Si tratta di domande, più che legittime, riferite, oltre a potenziali sponsor, a risorse pubbliche di tutti i genovesi, sia che si parli della Civica Amministrazione e/o delle varie aziende comunque di proprietà comunale.

Ecco le domande che abbiamo posto alla giunta comunale di centro destra:

numero dei biglietti acquistati dalle aziende partecipate del Comune;

numero dei biglietti venduti;

numero dei biglietti venduti in promozione e/o scontati per varie tipologie, età, abbonati, donne, e così via.

gli emolumenti che gli organizzatori dell’evento dovranno versare per le varie prestazioni d’opera ad Aster – Amiu – Amt in particolare e, nel contempo, l’ammontare delle ore di straordinario alle quali è stato necessario ricorrere per le prestazioni dei lavoratori delle sopraccitate aziende e del personale comunale in generale. Noi e i cittadini restiamo in attesa“.