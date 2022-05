Comunali, Maresca: “Puntiamo sull’incontro tra lavoro e formazione”

Genova. L’assessore al porto Francesco Maresca si è così espresso per quanto concerne il settore della formazione marittima: “Puntiamo sulla formazione marittima per i prossimi anni, stiamo facendo un grande lavoro con tutto il comparto del Porto e L’Accademia della Marina Mercantile, in sinergia con Regione Liguria, per soddisfare le domande di lavoro porto città. Ci sono ancora parecchi lavori che i genovesi non conoscono, ma grazie alla Accademia della Marina Mercantile, che forma personale sia degli equipaggi, sia a livello logistico, Genova nei prossimi anni aumenterà di gran lunga l’occupazione. Stiamo lavorando insieme alla Accademia e tutti gli altri enti per sviluppare una comunità di istituzioni, enti, associazioni di categoria e aziende per rendere Genova la prima città dal punto di vista lavorativo nel comparto della Blue economy in tutto il Mediterraneo”.

Ha precisato il presidente della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile Eugenio Massolo: “L’Accademia della Marina Mercantile in questi ultimi anni ha acquisito sempre più rilievo grazie all’appoggio della Regione Liguria e, soprattutto, ai finanziamenti e la vicinanza Istituzionale del Comune di Genova, rendendola il più grande Istituto Tecnico Superiore d’Italia”.

“Sviluppo e formazione degli allievi ufficiali, dei commissari di bordo e delle figure di accoglienza, attenzione al settore della logistica e alla cantieristica navale con oltre ottanta compagnie di navigazione che sono partner della Accademia. La grande attrattività dell’istituto è confermata dal fatto che oltre il 40% dei giovani che seguono i corsi provengono da fuori regione. Sono oltre 700 gli allievi ad oggi in formazione, vicini al Blue District con le sue importanti iniziative. Gli esiti occupazionali sono altissimi: raggiungono punte del 100%.”