Comunali, Marco e Marta Cavo (Genova Domani) lanciano “Adotta il tuo bosco”

Genova. Un piano del Comune di Genova per recuperare una parte dei boschi nell’immediato entroterra cittadino che possa avere una doppia funzionalità: educare i giovani alla salvaguardia dell’ambiente e tutelare il nostro territorio. La proposta arriva da Marco e Marta Cavo, padre e figlia, candidati nelle liste di Genova Domani a sostegno di Marco Bucci sindaco.

Marco Cavo è candidato in consiglio comunale, Marta Cavo è candidata al consiglio del Municipio V Valpolcevera: “Genova risulta essere tra le città più verdi d’Italia proprio grazie al suo patrimonio boschivo importante. Un tempo, questi spazi, erano una vera e propria risorsa per chi abitava la città. Oggi ci ritroviamo con terreni spesso abbandonati, trasformati in discariche, che possono anche diventare un pericolo per la salvaguardia idrogeologica del territorio – spiegano i candidati di Genova Domani, entrambi appartenenti agli Scout -. La nostra proposta è semplice: il Comune, sotto la regia di Amiu e Protezione Civile comunale, dovrebbe sviluppare un progetto aperto alle scuole superiori e alle associazioni attive nella tutela e sostenibilità ambientale, come potrebbero essere anche gli Scout, per fare adottare porzioni di boschi di proprietà pubblica con l’obiettivo di ripulirli, curarli, riorganizzare spazi e terreni, e metterli a disposizione della cittadinanza”.

Il contributo di Amiu potrebbe essere importante per la fornitura degli strumenti utili alla pulizia, l’ausilio della Protezione civile servirebbe per le competenze tecniche nell’ambito degli interventi da sviluppare.

“Una volta eletti sarà nostra cura portare la proposta in maniera articolata all’attenzione di sindaco e presidente di Municipio. In particolare la Valpolcevera ha molti spazi che potrebbero essere restituiti ai cittadini. Lavoriamo per questo”, concludono Marco e Marta Cavo candidati di Genova Domani.