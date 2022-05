Comunali, lunedì a Genova per Forza Italia il capogruppo alla Camera Paolo Barelli

Genova. Lunedì 23 maggio l’on. Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, Presidente della Federazione Italiana Nuoto e già campione in questo sport, sarà a Genova per sostenere la campagna elettorale del partito. Tra gli incontri previsti, oltre a quello con i candidati in Comune e nei Municipi, anche quello con i rappresentanti locali degli sport acquatici, di cui Barelli è Presidente nazionale. Ad accompagnare nella giornata genovese il capogruppo azzurro a Montecitorio saranno gli on. Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco, il coordinatore regionale Carlo Bagnasco e il capogruppo in Regione Claudio Muzio.

“La visita dell’on. Barelli, che ringraziamo per la disponibilità, sarà un’importante occasione di ascolto e di confronto con il mondo che ruota attorno alle piscine, che nella nostra città rappresentano una risorsa di primaria rilevanza per lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica e amatoriale”, dichiarano gli esponenti di Forza Italia.

“Il nostro movimento politico – proseguono – è da sempre attento a questo mondo e anche in questi anni di pandemia ha messo in campo diverse iniziative per sostenere i gestori e i lavoratori coinvolti dalle chiusure. Garantiamo il nostro massimo impegno anche a livello comunale, dove nel mandato amministrativo appena concluso sono stati realizzati o avviati diversi interventi nell’impiantistica. Lavoriamo per valorizzare sempre più il patrimonio sportivo, sociale, associazionistico ed aggregativo rappresentato a Genova dal nuoto e dagli sport acquatici”, concludono.