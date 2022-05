Comunali, l’associazione Supernova organizza il primo confronto tra candidati: Bucci in forse

Genova. Nella serata di mercoledì 25 maggio 2022 La Supernova, associazione apartitica fondata da un gruppo di giovani interessati di “cosa pubblica”, tornerà a moderare il dibattito tra candidati sindaco dopo due anni di pandemia che hanno impedito di organizzare eventi analoghi.

A poco più di due settimane dal voto per le amministrative del 12 giugno, l’associazione ha raggiunto tutti i candidati sindaci per invitarli al dibattito. Hanno già confermato la loro presenza Ariel Dello Strologo, Antonella Marras e Mattia Crucioli e il centrodestra col candidato sindaco Marco Bucci, la cui presenza non è sicura ma lo sarà, nel caso, quella di un suo delegato.

Il dibattito si terrà mercoledì 25 maggio alle 20.30 ai giardini Luzzati, nel centro storico di Genova.

In questi giorni quello del confronto aperto tra i candidati è uno dei temi di campagna elettorale. E’ soprattutto il centrosinistra, con il candidato Ariel Dello Strologo, che chiede a gran voce di poter incontrare Bucci in un faccia a faccia non virtuale e che consenta di misurarsi sui temi.

L’attuale sindaco ha più volte dichiarato di voler fare il confronto al più presto ma che “lo staff” non glielo consente, un’affermazione tra il serio e il faceto che comunque si traduce in un’assenza di dibattito, se si eccettua quello ricostruito a mezzo stampa in base ai contenuti.