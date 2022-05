Comunali, inaugurato il point della Lista Toti a Pegli. Maresca: “Grandi progetti per il Ponente”

Genova. Inaugurato sabato a Pegli il point della lista Toti, in vico Sinope, dal presidente della Regione Giovanni Toti, l’assessore Francesco Maresca, candidato lista Toti, e Fulvia Musso, candidata al Municipio Ponente.

Grande affluenza per l’inaugurazione, tante le persone che sono venute da tutto il Ponente. Al termine dell’evento il governatore insieme all’assessore Maresca, con tutto il gruppo dei candidati, hanno fatto una passeggiata sul lungomare di Pegli incontrando e salutando molte persone, con le quali hanno parlato di progetti e iniziative future.

“Abbiamo grandi progetti per il Ponente, ne abbiamo parlato oggi con il presidente Toti, i prossimi anni ci sarà una forte sinergia tra Comune e Regione per progetti importanti di riqualificazione di tutto il ponente cittadino. Il Ponente rappresenta una delegazione importante per Genova e dobbiamo ispirarci alla California per realizzare il massimo per questi cittadini, che si meritano un Ponente all’altezza delle loro aspettative”, così ha dichiarato l’assessore Maresca.