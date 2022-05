Comunali, il candidato sindaco Dello Strologo: “Siamo pronti per governare”

Genova. Parte oggi un percorso in quattro tappe – 26 e 31 maggio, 6 e 8 giugno – per illustrare alla città le proposte per Genova della coalizione progressista e il programma di Ariel Dello Strologo.

“Con questa serie di appuntamenti diamo un’idea precisa del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadinanza, nelle sue diverse declinazioni e nelle sue diverse fasi”, afferma il candidato sindaco Ariel Dello Strologo presentando il primo dei quattro appuntamenti.

E continua: “Le persone sono sempre al centro della nostra visione. Per questo vogliamo urgentemente potenziare il motore della macchina comunale: nuove assunzioni, formazione aggiornata, adeguamento tecnologico e mediazione digitale. Per affrontare nuovi e classici bisogni della città e per garantire la piena soddisfazione sia delle cittadine e dei cittadini, sia delle dipendenti e dei dipendenti del Comune”.

A garantire continuità di idee e posizioni per la politica di governo e amministrazione pubblica, i capogruppo di liste e partiti che hanno fatto opposizione in questi cinque anni al governo Bucci e sanno cosa non ha funzionato nella pubblica amministrazione, dentro e fuori: Fabio Ceraudo (M5S), Gianni Crivello (L. Crivello), Ubaldo Santi (PSI) e Alessandro Terrile (PD).

Al loro fianco, il candidato di Genova Civica ed esperto di Government Digital Service Daniele Occhipinti che dei 15 anni trascorsi a Londra, gli ultimi 5 li ha passati lavorando come dipendente del Cabinet Office, cioè il dipartimento che supporta il Primo Ministro e il Governo. La sua unità, il Government Digital Service (GDS) creato nel 2011, guida la transizione digitale del Regno Unito.

Infine Dello Strologo conclude: “La scelta della direzione, che è il tema del secondo appuntamento è frutto della trasformazione del programma in progetti, numeri e risorse economiche. In una delle case di quartiere, nel terzo incontro, mostreremo i vantaggi e il valore di un comune presente capillarmente sul territorio grazie all’impegno attivo dei municipi. Infine parleremo di crescita economica e competitività della città nel mondo, per attrarre capitali e intelligenze”.

Gli appuntamenti