Comunali, Giordano replica a Carratù: “Perché non ha mai invitato Fico per mostrare i suoi disastri?”

Genova. “Diverte la recente sparata del mio avversario Carratù: lamenta di non essere stato coinvolto nella visita a Genova del presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. Una visita non istituzionale, peraltro, come chiaramente sottolineato anche dalla stampa locale. Al netto di questo non piccolo dettaglio, chiedo: ma il presidente uscente del Municipio I Centro Est ha mai invitato la terza carica dello Stato a Genova per illustrargli le “meraviglie” pensate dalla sua compagine per la delegazione? O forse non saprebbe proprio come edulcorare le boiate che lui e Bucci stanno cercando di calare dall’alto sulla testa dei cittadini?”.

Lo dichiara il candidato presidente del Municipio I Centro Est Stefano Giordano.

“Penso ad esempio alla funivia con relativi piloni che vogliono piantare in uno dei quartieri genovesi più popolosi e già sacrificati in nome delle servitù come il Lagaccio, funivia che sarebbe l’unica in tutta Europa così vicina alle case – prosegue Giordano”. Penso al mancato completamento del primo lotto e all’altrettanto mancato finanziamento degli altri quattro restanti dell’ex caserma Gavoglio. O ancora al mancato allargamento di via del Lagaccio o ai parcheggi mai realizzati sotto il ponte Don Acciai, nonostante abbiano avuto cinque anni per farlo. Penso alle promesse non mantenute circa il decoro e la sicurezza nel centro storico, per il quale egli candidamente ammette di aver bisogno di una collaborazione interistituzionale per affrontare le criticità dei centri storici e delle periferie. Potremmo andare avanti all’infinito, tanto è lunga la lista di scempi e promesse disattese del centrodestra”.

“Diversamente da Carratù – conclude Giordano – accettiamo le regole del gioco, essendo in campagna elettorale esattamente come lui. Noi non abbiamo lamentato, ad esempio, di non essere stati coinvolti in merito alla visita del ministro Giorgetti. Che peraltro si è presentato nella città dell’ex Ilva per parlare di sviluppo dell’acciaieria senza aver minimamente coinvolto i lavoratori e i loro rappresentanti sindacali. Se applicassimo lo stesso metro usato da Carratù, allora dovremmo dire che il titolare dello Sviluppo economico è stato mal guidato nella sua visita elettorale”.