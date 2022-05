Comunali Genova, la lista Toti: “In centinaia all’evento del senatore Biasotti”

Genova. In centinaia hanno partecipato all’evento organizzato dall’ex Presidente di Regione ed attuale Senatore Sandro Biasotti. Un dialogo aperto e costruttivo in cui il Presidente Toti e Marco Bucci hanno avuto modo di parlare del domani di Genova: “Ancora una volta con tanti amici, ma soprattutto con persone che credono Bucci sia il sindaco giusto, quello che ha cambiato la storia di Genova e la cambierà nel prossimo futuro grazie soprattutto al sostegno della Lista Toti per Bucci. Un’unione, una sinergia, con il Sindaco che coinvolge tutta la Regione che con lui sta cercando di portare quelle ulteriori novità e quei miglioramenti che mancano da tantissimo tempo”.

Così Giovanni Toti al termine dell’incontro “Il 12 giungo è vicino. Credo sia un dovere dei genovesi partecipare alla scelta dell’amministrazione della propria città e credo anche questi 5 anni siano il miglior biglietto da visita per la coalizione, la dimostrazione di quanto di buono abbia realizzato con una gestione attenta, attiva e con obiettivi rivolti al futuro. Tanto è stato fatto, tanto ancora si potrà fare proseguendo un percorso di sviluppo e progettualità concreta dove la Lista Toti vuole essere protagonista” conclude.

Oltre 300 persone presenti per sostenere l’evidenza di questa tesi, tutte pronte a dare il proprio contributo e sostegno grazie alla fiducia riposta nel Presidente Toti e nel Sindaco “E’ stato un piacere ospitare amici con cui ho condiviso attività imprenditoriali e politiche per appoggiare Marco Bucci nella corsa alla riconferma e soprattutto il Presidente Toti – afferma Biasotti. Nel corso di una sera piacevole e motivante, Bucci e Toti hanno così avuto modo di spiegare nuovamente alcune delle principali azioni compiute, quelle che dovranno completarsi e quelle previste per il futuro “Abbiamo la fortuna di poter sfruttare tante risorse e sono certo che con la coppia Bucci e Toti i sogni che avevamo nel cassetto sin dai tempi del mio governo possano finalmente essere realizzati” Infine un’esortazione agli elettori: “Genova ha bisogno di Toti e Bucci”