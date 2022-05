Comunali Genova, Carratù: “Visita Fico occasione persa per discutere progetti e criticità”

Genova. “Non posso nascondere un po’ di amarezza per il mancato coinvolgimento del Municipio Centro Est nella visita di ieri della terza carica dello Stato”. Lo dichiara il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù.

“Il presidente Fico, la cui visita mi è stata segnalata da alcune associazioni del territorio che amministro e con cui ho un quotidiano dialogo, ha fatto un ampio tour nei quartieri e mi dispiace che, nel suo ruolo istituzionale, sottolineato più volte nelle comunicazioni dei candidati Dello Strologo e Giordano, non abbia richiesto di interfacciarsi con un rappresentante dell’attuale amministrazione municipale”, afferma.

“Mi sarebbe piaciuto illustrare al presidente Fico il lavoro che stiamo facendo nel municipio più popoloso di Genova, le criticità che stiamo affrontando nella realtà complessa del centro storico, la sinergia con le 54 associazioni del Patto per la rigenerazione del Sestiere del Molo, di cui è capofila il Cesto nella cui sede, che fruisce anche di un contributo economico comunale, è stato portato a pranzo”, continua Carratù.

“Peccato – conclude – un’occasione persa di incontro per il presidente della Camera, evidentemente mal guidato nella sua visita elettorale. Inviterò in altra occasione il presidente Fico perché possa avere un’idea realistica, e non ideologica, dei grandi progetti di rilancio che abbiamo avviato nei quartieri del municipio più popoloso di Genova e una richiesta di collaborazione interistituzionale per affrontare le criticità dei centri storici e delle periferie con strumenti a livello nazionale, a partire dalla sicurezza”.