Comunali, Fratelli d’Italia vara la lista e mette in guardia Bucci: “Patto con Renzi? O noi o loro”

Genova. “Siamo stati molto chiari con Bucci: noi siamo l’alternativa a Pd, Cinque Stelle o Renzi. Se c’è qualcuno che si è voluto candidare con Bucci perché sulla via di Damasco ci si può ravvedere a me non importa nulla, basta che resti fedele al centrodestra. Ma se faranno un gruppo diverso, lo abbiamo già detto a Bucci: dovrà scegliere tra noi e loro. Non staremo mai insieme in maggioranza”.

Se per il sindaco uscente l’appoggio di Italia Viva (senza simbolo) è un buon segno “perché vuol dire che tanti condividono la nostra visione di città”, nella stessa coalizione c’è chi preferisce frenare l’entusiasmo. È il caso di Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, intervenuto oggi a margine della presentazione della lista per il Consiglio comunale.

Ed anche questo, in fondo, è un segnale che nel centrodestra diverse questioni sono ancora aperte. Per i seguaci di Giorgia Meloni la strada è quella della coerenza. Anche a costo di rompere il patto con Giovanni Toti, negli ultimi mesi messo nel mirino anche da Fratelli d’Italia per le sue incursioni politiche nazionali che strizzano l’occhio verso sinistra più che verso destra: “Noi vorremmo andare tutti uniti, questo è evidente e ci fa piacere. Però a volte meglio soli che male accompagnati – puntualizza Rosso -. Confidiamo di andare tutti insieme perché questo ha un senso, ma noi non siamo surfisti della politica, come ha ricordato Giorgia Meloni. È da cinque anni che siamo fuori dal governo, questo vuol dire rinunciare a quasi tutto ma significa essere coerenti fino in fondo. Non ci sono spazi per compromessi”.

Coerenza che viene richiesta anche ai candidati che puntano a Palazzo Tursi, più volte teatro teatro di cambi di casacca in ogni direzione possibile (e Fratelli d’Italia non ha fatto eccezione). I quaranta componenti della lista hanno firmato il “patto anti-inciucio” per giurare fedeltà al partito e agli elettori: “Chi tradisce – commenta Rosso – manca di rispetto non sono alla politica ma alla fiducia dei genovesi”.

Nessuno lo dichiara esplicitamente, ma Fratelli d’Italia punta a diventare il primo partito della coalizione, superando la Lega e provando a tenere testa alle due liste civiche di Bucci e Toti: “Certamente l’obiettivo è fare il miglior risultato possibile, ma vedremo cosa voteranno veramente i genovesi. Mi sembra che Giorgia Meloni sia gradita ai cittadini italiani e non solo genovesi”, aggiunge il coordinatore regionale.

“È una lista che comprende tutte le realtà, fatta da 21 donne e 19 uomini e anche questo è un segnale. Ricordo la fatica che avevamo fatto nel 2017. Oggi abbiamo avuto la fortuna di avere avuto tantissime richieste e abbiamo scelto le persone che ci sembravano più indicate perché erano radicate nei loro ambienti”, prosegue Rosso. Insieme a tanti nomi nuovi ci sono anche diverse ricandidature: ci provano ancora i consiglieri uscenti Alberto Campanella, Sergio Gambino, Valeriano Vacalebre e Francesco De Benedictis (ex Direzione Italia ed ex Idv, all’epoca in maggioranza col sindaco Doria), ma anche l’assessora Laura Gaggero e l’ex assessora Francesca Fassio (ex Lega).

Ecco i 40 candidati della lista di Fratelli d’Italia

BELLOMO RITA

MESSINA 06/01/57

Laureata in Farmacia, informatore medico scientifico, consigliere capogruppo Municipio Centro Est, rappresentante pari opportunità e della donna Comune di Genova

BIANCHI ALESSANDRA

GENOVA 02/01/85

Laureata in Giurisprudenza, avvocato civilista, presidente commissione disciplinare lega Nazionale Footgolf alla prima esperienza elettorale

BONUSO DANIELE

­GENOVA 03/03/92

Diplomato all’Istituto Nautico Vespucci e consulente tecnico ambientale Impiegato e addetto al ricevimento, già consigliere municipale nel Municipio Valpolcevera è il candidato più giovane della lista per le comunali

CAMPANELLA ALBERTO

GENOVA 19/09/76

Laureato in Giurisprudenza, avvocato, da sempre impegnato nelle battaglie a favore dei contribuenti, animalista convinto, vicepresidente Aci Genova, referente per Genova del dipartimento tutela delle vittime per FdI. Consigliere comunale capogruppo FdI Comune di Genova.

CAVALLI ALESSANDRA

MILANO 22/09/73

Laureata in giurisprudenza, Avvocato con specializzazione in disabilità e tutele giuridiche, sensibile ai temi ambientali e alla difesa degli animali

CECCONI CRISTINA

GENOVA 25/03/75

Ragioniera diplomata e amministratrice di condominio, dal 2013 gestisce un patronato, impegnata nel sociale attraverso la Croce Rossa, già candidata alle Regionali 2020 per FdI.

CERLIANI MIRIAM detta Cerliani Bruschi

LA SPEZIA 18/02/75

Infermiera specializzata con un master in infermieristica forense, funzioni specialistiche e gestioni del coordinamento nelle professioni socio-sanitarie, diplomata dirigente di comunità.

COMINI FULVIO detto Steve

GENOVA 22/01/73

Autista Amt, responsabile sezione Cral, nominato nei saggi dell’assessore alla mobilità e trasporti del comune di genova per il vicesindaco Balleari, precedentemente impiegato nella Gdo, opinionista televisivo sportivo

CONSOLI DAVIDE

GENOVA 09/01/79

Imprenditore, autore di un libro sulla Sampierdarena degli anni 90, precedentemente candidato nei municipi Bassa Valbisagno e Centro Ovest per FdI, si occupa di sicurezza stradale

DANTI PAOLA

GENOVA 11/06/66

Laureata in matematica, docente di scuola secondaria superiore di primo grado, già candidata nei municipi Medio Levante e Medio Ponente

DE BENEDICTIS FRANCESCO detto Franco

GENOVA 04/08/49

Pensionato, Vice presidente Fisiae ente del Coni per la promozione sportiva nelle scuole, allenatore di calcio a 5, allevatore di canarini, vicepresidente della Sog società ornitologica genovese. Consigliere comunale per il Comune di Genova dal 2017 ad oggi.

FALCONE VINCENZO

REGGIO DI CALABRIA 08/04/66

Brigadiere in forza al corpo della Guardia di Finanza, già consigliere municipale Centro Est nella legislatura 2007/2012 Consigliere protempore Ancri (ass. naz Cavalieri del Merito della Repubblica)

FASSIO FRANCESCA

GENOVA 10/09/65

Laureata in Giurisprudenza, già assessore comunale alle politiche sociali ed educative dal 2017 al 2020, profonda conoscitrice del settore disabilità negli aspetti medici riabilitativi e giuridici

GAGGERO LAURA

GENOVA 15/01/72

Laurea in pubbliche relazioni, consulente di direzione nei settori della comunicazione strategica e del marketing. Assessore comunale al turismo e marketing territoriale del Comune di Genova dal 2019 ad oggi

GALARZA CAMPOVERDE MARIA ALEXANDRA detta Alex

MILAGRO (EC) 08/11/84

Diploma di operatore socio sanitario, mamma a tempo pieno originaria dell’Ecuador, impegnata a creare un anello di congiunzione tra la sua cultura natia e quella del paese di adozione.

GAMBINO ANTONINO detto Sergio

PALERMO 28/08/73

Laureato in scienze della pubblica amministrazione, assicuratore, socio Lions e volontario della Croce Bianca Genovese, consigliere comunale con delega alla Protezione Civile e al volontariato dal 2017 ad oggi.

GENNARO MONICA

GENOVA 01/03/64

Imprenditrice nel campo della grafica editoriale e pubblicitaria, Sindacalista, Segretario regionale Ugl Liguria Creativi.

GHIGLIONE MARIO

GENOVA 04/10/63

Laurea in economia e commercio, commercialista, revisore contabile, curatore fallimentare e consulente tributario.

GIORDANO ROBERTO

GENOVA 02/09/66

Ideatore e conduttore del programma televisivo “correndo per il mondo” e autore del libro con lo stesso titolo. Dal 2017 ambasciatore di Genova nel mondo. Esperto del panorama outdoor genovese e ligure

LADISA VITANTONIO detto Vito

BARI 20/07/63

Direttore eventi e pubbliche relazioni società Sportiva Sampdoria Futsal. Esperienza nel settore turistico e alberghiero, promozionale e commerciale

LERCARI PAOLA

GENOVA 03/01/69 Laurea in giurisprudenza, Avvocato esperta nel diritto di famiglia, minori e delle persone. Giudice tutelare presso il tribunale di Genova

LINARI FULVIA

GENOVA 20/08/56

Socio fondatore e amministratore delegato di Società del settore marittimo, raccomandatario e mediatore marittimo

MARCHESE ELISABETTA

GENOVA 22/07/72

Laurea in giurisprudenza, avvocato. Vanta un’esperienze nell’esercizio di operatore nei servizi di polizia, della professione legale e della docenza. È stata sovrintendente della polizia di Stato dal 1992 al 2010

MARTELLO MASSIMO

GENOVA 04/07/70

Libero professionista, consulente di impresa per l’informatizzazione e la digitalizzazione. È stato Console Onorario della Repubblica di Colombia. Ha ricoperto, in passato, diversi incarichi di assistente politico e funzionario di partito.

MARTELLUCCI LINDA

GENOVA 31/01/70

Laurea in Odontoiatria, medico odontoiatra alla prima esperienza politica

MASSA CINZIA

GENOVA 25/06/67

Laurea in Management pubblico ed E-government. Coordinatrice struttura poliambulatoriale ASL3. Consigliere capogruppo FdI nel Municipio Bassa Valbisagno dal 2017 ad oggi

MASSONE LOREDANA

NOVI LIGURE (AL) 04/10/64

Laurea in Scienze Politiche internazionali, libera professionista, mediatrice immobiliare. Iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti, mediatrice civile

MEOLI ERMINIA detta Meoli Ravera

BENEVENTO (BN) 13/08/63

Laurea in Economia e commercio, dirigente presso primaria Banca Italiana. Esperienze manageriali per il coordinamento risorse e strutture commerciali.

MILIONE ANNA

SALERNO (SA) 31/08/69

Laurea in Giurisprudenza, funzionario ispettivo presso Ispettorato territoriale del lavoro di Genova. Esperienza nelle politiche attive del lavoro, per promuovere l’occupazione, tutelare i lavoratori e controllare il rispetto delle regole nei rapporti tra datore e lavoratori.

MONDELLO ROSALIA detta Lia

MESSINA 10/05/65

Laurea in Medicina, dirigente medico chirurgo presso il Policlinico San Martino di Genova, specializzata in chirurgia generale e trapianti d’organo.

MRABET RIM detta Rim

MENZEL BOURGUIBA – TUNISIA 05/05/83

Imprenditrice, titolare di impresa di pulizie, interprete e collaboratrice del consolato tunisino a Genova.

MUROLO GIUSEPPE

TAVERNA (CZ) 17/06/54

Funzionario procuratore di un gruppo assicurativo. Consigliere comunale di Genova dal 2002 al 2012. Animalista con grande attenzione ai temi della vivibilità e della difesa dell’ambiente. Attualmente presidente regionale dell’Associazione ambientalista Gre Liguria

RASO VINICIO

GENOVA 02/04/61

Laurea in Sociologia, sottufficiale dell’arma dei Carabinieri in ausiliaria. Autore di diverse pubblicazioni. Ha svolto attività di docente presso diverse università e coordinato diversi corsi di formazione. Vicepresidente della Consulta Ligure delle Associazioni culturali. Pluridecorato.

ROSANO CAMILLO

GENOVA 15/11/63

Laurea in Fisica, Dipartimento di Fisica Nucleare. Direttore di Unità Ospedaliera presso IRCCS San Martino di Genova. Membro dell’Advisory Board e responsabile scientifico di ditta Farmaceutica internazionale

SALANITRO DAVID

GENOVA 13/03/53

Laurea in Giurisprudenza, Avvocato civilista, Specializzato in diritto ecclesiastico, internazionale privato e processuale, dell’Unione Europea e del Lavoro. Maestro di Sci, Musicista Jazz

SANDULLI SANDRO

MODENA 06/03/58

Laurea in scienza della sicurezza. Generale dei carabinieri in congedo. Comandate dei reparti nel nord Italia ed in Sicilia per il contrasto ad organizzazioni di tipo mafioso e al terrorismo. Ha collaborato con il giudice Borsellino e ha terminato la carriera come responsabile della direzione investigativa antimafia di Genova. Ha ricevuto diverse onorificenze ed encomi.

SANSALONE MIRELLA

AGNANA CALABRA (RC) 23/03/60

Ragioniere commercialista, titolare e responsabile di studio professionale, specializzata in Gestione della crisi da sovraindebitamento. Precedenti esperienze alle elezioni Politiche e Regionali.

SIMONDO BRUNO

ALBENGA 20/04/59

Ispettore Capo della Polizia di Stato in quiescienza. Ha svolto servizio presso la polizia di frontiera. Ha partecipato a diverse missioni all’estero. E’ stato insignito da vari riconoscimenti e compiacimenti. Già consigliere comunale di Torriglia.

VACALEBRE VALERIANO

MELITO PORTO SALVO (RC) 14/11/77

Istruttore amministrativo in Regione Liguria da oltre vent’anni. Il 21 maggio discuterà la tesi di laurea in Scienze Turistiche. Consigliere comunale del Comune di Genova e presidente della Commissione Cultura e promozione della Città dal 2017 ad oggi.

­ZAFFARANO RENZO detto Zafferano

GENOVA 11/03/66 Laurea in medicina e Chirurgia. Dirigente medico specialista dell’Asl3 Genovese