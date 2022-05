Comunali, Ferrero (Lista Toti per Bucci) incontra i sostenitori: “L’obiettivo è continuare a fare parte di questa squadra”

Genova. “Sono stati cinque anni intensi, durante i quali abbiamo dovuto fronteggiare tante difficoltà, talvolta anche delle emergenze. Ma grazie all’impegno e al lavoro di questa amministrazione, siamo riusciti a superarle, trovando velocemente delle soluzioni, e a gettare basi concrete per la Genova del futuro. Il modello Genova non è solo un insieme di parole: è un modello virtuoso, fatto di lavoro, di concretezza e pragmatismo. Una comunità in cui le persone si rimboccano le maniche e lavorano assieme, con determinazione. E il mio obiettivo per i prossimi cinque anni è questo: continuare a fare parte di questa squadra, e mettere le mie competenze al servizio della città”.

Così Simone Ferrero, consigliere comunale e metropolitano, candidato alle prossime amministrative di Genova con la Lista Toti per Bucci, in occasione dell’evento che si è svolto ieri sera, all’antica Osteria Dindi di Boccadasse, per incontrare simpatizzanti e sostenitori. A sostegno di Ferrero, erano il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, e Lilli Lauro, consigliere regionale della lista Cambiamo con Toti presidente-Lista Toti Liguria.

“Un’occasione di incontro e ascolto, insieme ad amici e colleghi, per stendere un bilancio di questi cinque anni e parlare dei prossimi obiettivi da raggiungere – commenta Ferrero – Ringrazio il governatore e il consigliere Lauro per la loro graditissima presenza e tutti coloro che hanno partecipato a questa bellissima serata”.