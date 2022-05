Comunali, Ferrero (Lista Toti per Bucci): “Impegno costante sulla differenziata”

Genova. “Campagne di sensibilizzazione sulle buone pratiche e una rete sempre più diffusa e capillare dei centri per il riuso sono tasselli fondamentali, su cui abbiamo lavorato in questi anni, per implementare la raccolta differenziata sul territorio comunale e della città metropolitana di Genova. Dalla giunta precedente, abbiamo ereditato una gestione fallimentare sui rifiuti, tra buchi di bilancio e mancata chiusura del ciclo dei rifiuti. Grazie al lavoro svolto dall’amministrazione con Bucci sindaco, Genova sta per traguardare l’obiettivo del 40% della raccolta differenziata antro quest’anno e del 65% una volta attuati gli investimenti previsti. Una gestione dei rifiuti moderna, il mare pulito grazie ai nuovi depuratori, ridotte emissioni in atmosfera e una mobilità sostenibile, tutto questo, integrato e messo a sistema, farà di Genova una metropoli moderna e accogliente”.

Lo dichiara Simone Ferrero, consigliere comunale e metropolitano con delega all’Ambiente, candidato alle prossime amministrative di Genova con la Lista Toti per Bucci.