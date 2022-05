Comunali, Elly Schlein ed Eleonora Evi domenica alla presentazione dei candidati “rossoverdi” per Dello Strologo

Genova. La vice presidente della Regione Emilia – Romagna Elly Schlein e l’europarlamentare di Europa Verde Eleonora Evi saranno a Genova domenica 22 maggio alle 11 in piazza Matteotti. L’occasione è la presentazione dei 193 candidati, e candidate, per il Comune e i Municipi della Lista Europa Verde con Sansa – Linea Condivisa. All’evento parteciperà anche il candidato sindaco della coalizione progressista Ariel Dello Strologo.

” Con Schlein ed Evi abbiamo avviato un lungo percorso che tiene insieme la tutela dell’ambiente, la giustizia sociale e lo sviluppo. Tutto questo è futuro – spiega il consigliere regionale Ferruccio Sansa -. Da questo lavoro con Elly è nato l’ordine del giorno che impegna la Regione Liguria, sul modello dell’Emilia, a una progressiva gratuità degli asili nido. Da questa amicizia è nata la nostra partecipazione all’evento romano Visione Comune. La politica è anche questo: lavorare insieme, scambiarsi idee e buone pratiche. Creare legami politici e umani”.

Per il consigliere regionale di Linea Condivisa, Gianni Pastorino , si tratta di “un’esperienza nuova, che finalmente si pone l’obiettivo di coniugare due parole chiave: ambiente e lavoro, che si pone l’obiettivo di guardare al territorio, alla sua tutela, ma fornendo idee e soluzioni che, compatibili con l’ambiente, siano in grado di creare sviluppo e lavoro”.

” Europa Verde è fiera di far parte di questa lista che unisce nelle differenze – commentano i co-portavoce di Europa Verde Liguria, Simona Simonetti e Luca Amato -. Una lista che crede in una politica partecipata, aperta alle idee, basata sui contenuti. Unita dall’impegno per la salvaguardia dell’ambiente, la tutela del lavoro. La difesa dei beni comuni come l’acqua e del servizio pubblico. Lavoreremo per trovare soluzioni concrete senza compromessi al ribasso. Consapevoli che forse non possiamo cambiare il mondo, ma possiamo cambiare quella piccola parte di mondo in cui viviamo”.