Comunali, Dello Strologo insiste sul confronto negato da Bucci: “Faccia a faccia negli ultimi giorni sarà inutile”

Genova. “Anche oggi purtroppo non ho potuto confrontarmi direttamente con il candidato sindaco Bucci ma neanche con gli altri”. Ariel Dello Strologo, candidato del campo progressista, ribadisce a costo di risultare ripetitivo la delusione per il fatto di non poter avere un faccia a faccia pubblico con il suo avversario principale.

Lo ha dichiarato al termine dell’incontro con i candidati – uno per volta – organizzato da Confindustria Genova. “Il mio destino è non riuscire a incontrare la persona con cui dovrei confrontarmi per il bene dei cittadini – continua Dello Strologo – per poter mettere a paragone i diversi programmi e le diverse idee per gestire la città, è una cosa che tutti devono sapere e che lede l’equilibrio di questa campagna elettorale”.

Bucci nei giorni scorsi ha replicato ricordando che c’è almeno un confronto tra tutti i candidati fissato per il 30 maggio, quello messo in piedi da giornale della Curia, e poi altri tre appuntamenti a cui sarà presente. Ma a Dello Strologo e al centrosinistra non basta.

“C’è un sindaco in carica che ha la possibilità di avere molta più visibilità – attacca Dello Strologo – e che non consente il confronto con il candidato sindaco più accreditato e riservando tutto agli ultimi giorni quando sarà poi più difficile fare un lavoro serio di convincimento dei cittadini”.

Questa sera previsto un altro dibattito tra candidati ai giardini Luzzati, nel centro storico, organizzato dall’associazione Supernova. Ma Bucci non ci sarà. Al suo posto un assessore della giunta.