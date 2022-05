Comunali, Crivello (Lista Crivello): “Ecco cosa penso della trasparenza della giunta di Bucci”

Genova. “Basta fango su Genova: Euroflora è stata un successo… Calunnie, retroscena fantasiosi, ecc..” In sintesi la difesa politica d’ufficio dei sostenitori della giunta Bucci. Il 9 maggio abbiamo chiesto tutti i dati in riferimento ad Euroflora e per ora il nulla, il 7 settembre 2021 avevamo inviato una identica richiesta sulla mostra Genovajeans 2021. Lo dice Gianni Crivello, capogruppo della lista Crivello in consiglio comunale e candidato per la lista Pd/Articolo Uno alle prossime elezioni.

“Le prime risposte, dopo moltissime sollecitazioni, sono arrivate sei mesi dopo. Ció che continua a non arrivare è un chiarimento fondamentale: la consulenza e gli incarichi di euro 112.949,36 a chi e per quale ruolo svolto per l’evento?”, continua.

“Oltre a denunciare tale ritardo inaccettabile, aspetto comunicato anche al Prefetto, ricordiamo ai più distratti, compresi gli avvocati difensori di “Vince Genova” , che siamo dinanzi a una richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 33 dello Statuto del Comune di Genova e dell’art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, quindi, oltre a pensare legittimamente ad un esposto alla Corte dei Conti, da parte di chi lo riterrà opportuno, vorreste rispettare le regole scolpite nello Statuto Comunale?”, si chiede Crivello.

“Sono queste fantasie o doveri istituzionali? Dimostrate, con gli atti dovuti, che i percorsi e le vostre scelte sono state incontestabili, trasparenti e corrette, in caso contrario si tratta di tanto fumo negli occhi rivolto alla città intera”, conclude.