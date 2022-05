Comunali, Cassibba (Vince Genova) a Bonelli: “Affermazioni smentite dai riconoscimenti, Genova città più verde”

Genova. “Stupisce la mancanza di informazione sulla città in cui viene a fare campagna elettorale l’onorevole Bonelli. Se avesse fatto anche una superficiale ricerca per documentarsi, saprebbe infatti Genova è la prima città per presenza di verde, attestazione certificata da Open Polis”.

Lo dichiara Carmelo Cassibba, consigliere comunale e coordinatore della lista Vince Genova.

“In questo mandato amministrativo abbiamo piantumato 4.500 nuovi alberi, riqualificato aree verdi per circa 6.000 metri quadri e sono in corso progetti per la realizzazione di nuovi grandi parchi urbani come quello del Waterfront, da 16.000 metri quadri con 2.000 piante”, aggiunge.

“Abbiamo intercettato milioni di euro per la valorizzazione e la sistemazione dei parchi delle Mura, progetti finanziati in sede ministeriale, per prevenire il dissesto idrogeologico nelle vallate, mettere in sicurezza il territorio e creare percorsi green dalla costa alle alture”, dice Cassibba.

“Sulle manutenzioni abbiamo fatto investimenti senza precedenti e abbiamo già previsto un nuovo piano straordinario. L’ambientalismo conservatore dei Verdi abbiamo visto cosa ha prodotto nelle giunte in cui ha guidato Genova: immobilismo e alluvioni” conclude il consigliere comunale e coordinatore della lista Vince Genova.