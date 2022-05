Comunali, Bucci lancia l’idea di un assessorato al Lavoro: “Lo scorso anno 24mila occupati in più”

Genova. Un assessorato al Lavoro per il Comune di Genova, “non solo per creare nuovi posti, ma anche per occupare quelli esistenti, attraverso ad esempio la formazione e altri canali”.

E’ quanto sta studiando il sindaco Marco Bucci, in corsa per il secondo mandato, a margine del convegno “E’ l’Italia che vogliamo”, organizzato dalla Lega all’hotel Savoia di Genova.

Bucci ha spiegato che “l’anno scorso si è chiuso con 24mila occupati in più nel capoluogo ligure, ma qualcosa come quattro mila posti disponibili nel 2021 non sono stati occupati”.

La delega al Lavoro, secondo quanto auspicato dal sindaco, servirà anche per coprire questo gap.