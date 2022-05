Comunali, Bucci attacca Dello Strologo sulla gestione del Porto antico: “Ponte Parodi fermo, vasche acquario da rifare”

Genova. “Mi dispiace che il candidato non sappia cos’è la geografia perché confonde la A7 con la gronda e questo è un grande danno per i genovesi, non sa la matematica perché i suoi calcoli sulla crescita degli abitanti non tornano, e non sa la storia perché afferma di non conoscere la vicenda del buco del San Martino”.

All’indomani del primo confronto tra candidati sindaco a Genova Marco Bucci, a margine di un convegno su Amiu organizzato dalla Cisl, affonda il colpo sull’avversario Ariel Dello Strologo commentando così alcune sue dichiarazioni.

Il riferimento è al tema delle infrastrutture, il candidato del campo progressista ha detto che la sua coalizione è favorevole almeno alla gronda nella sua prima parte, il raddoppio della Genova Serravalle.

Poi sulla demografia, il disaccordo sulla crescita o decrescita di Genova: Bucci sostiene che le persone oggi in città sono di più rispetto ad alcuni anni fa sulla base dei dati delle celle telefoniche. Infine il tema del buco del San Martino, ovvero l’enorme parcheggio sotterraneo del policlinico i cui lavori sono in dirittura d’arrivo dopo anni di stallo dovuto a un contenzioso tra Comune e costruttori.

“Dello Strologo dice di non sapere nulla del buco di San Martino, invece dovrebbe perché lui in quegli anni faceva parte di quell’amministrazione da presidente della Porto Antico – aggiunge il primo cittadino – e in quegli anni il porto antico ha avuto dei grossi problemi, noi dovremo spendere un po’ di milioni per riparare le vasche che hanno fatto acqua e poi Ponte Parodi, dove non si è fatto assolutamente nulla per dieci anni e adesso lo stiamo facendo ripartire noi”, aggiunge il candidato del centrodestra.

Dello Strologo è stato presidente della Porto Antico dal 2009 al 2018, per alcuni anni anche presidente della Fiera di Genova. Durante la sua gestione, oltre alla vasca dei delfini dell’Acquario, è stata realizzata la multisala – allora Cineplex – e il punto vendita Eataly alla palazzina Millo.

“Forse bisogna andare a vedere un po’ di passato per capire di che pasta sono fatti quelli che si presentano oggi per governare Genova con tutte le risorse che abbiamo”, conclude.