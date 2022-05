Comunali 2022, Lodi (PD): “Cinque anni di Bucci sono bastati. Genova merita di più”

Genova. “Vogliamo tornare a governare. Cinque anni di Bucci ci sono bastati. La città in questi cinque anni ha perso molto in termini di servizi, immagine, forza. Genova non basta narrarla europea, ma bisogna costruirla europea” a dirlo Cristina Lodi, candidata consigliera comunale del Partito Democratico, nell’ambito dell’inaugurazione del suo point elettorale, in Galleria Errico Martino.

Poi continua: “Molti giovani mi dicono che Genova non è una città moderna. Da qui l’attenzione al trasporto, alle offerte, allo sport, al divertimento, alla formazione, alla mobilità anche in termini di comodità maggiore, cioè non solo da Genova verso le altre città ma anche e soprattutto viceversa”.

Infine conclude: “Credo che Genova abbia perso molto, soprattutto dal punto di vista sociale. In particolare, per fare un esempio, oggi a Ponente non c’è aperto neanche un asilo nido pubblico. Genova ha molto da recuperare e deve partire dal sociale”.

Tanti i temi toccati dalla candidata tra cui quello della sostenibilità e la tutela ambientale. Dalla riconversione energetica degli edifici e dei mezzi, trasporto pubblico green, lotta al rischio idrogeologico al supporto alla nascita di comunità energetiche. Ma anche temi legati ai diritti e all’accoglienza, alla coesione e all’equità, socialità e sviluppo.