Coda in A26 dopo l’incendio, Autostrade: “Riapertura totale prevista per la prossima settimana”

Genova. Domenica di disagi, come previsto, sull‘autostrada A26 in direzione Nord dove ci sono 3 chilometri di coda tra il bivio A10 e Masone a causa dello scambio di carreggiata per interventi di ripristino all’interno della galleria Monacchi, danneggiata da un mezzo pesante che aveva preso fuoco nella mattinata di ieri.

Chi da Genova viaggia in direzione nord, transita su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Al momento in quest’area si registrano 3 km di coda. In vista dell’aumento di traffico atteso per i rientri dal weekend, Autostrade aveva consigliato agli utenti diretti verso Piemonte e Lombardia di utilizzare la A7 Milano-Genova, raccomandando poi “di programmare la partenza in tarda serata al fine di evitare le fasce orarie di maggior traffico”.

Ulteriori problemi sono destinati a verificarsi nei prossimi giorni, visto che “tale configurazione verrà mantenuta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per la riapertura al traffico della galleria, riapertura al momento prevista nel corso della prossima settimana“, avvisa Autostrade.